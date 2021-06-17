أضرار السمنة عند الأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 17 يونيو 2021 04:35 مساءً - "نحن نعيش زمن الوجبات السريعة" .."نحن في عصر الon line" الأمر ليس بغريب؛ فهي كلمات تتفق وظاهرة جلوس الأطفال لساعات طويلة أمام شاشة الأجهزة الإلكترونية، للعب أو المشاهدة وأُضيف عليها ليصبح الأطفال في النهاية محاصرين بالأجهزة من أمامهم والوجبات السريعة والحلويات والمكسرات من حولهم، مما سبب الكثير من الأضرار الصحية على الطفل وأخطرها السمنة أو زيادة الوزن وهي موضوعنا في هذا التقرير.. معنا خبيرة التغذية الدكتورة هنادي شحاتة للحديث عن مشكلة السمنة، وأضرارها عند الأطفال وأسبابها وطرق الوقاية منها.

خطورة السمنة

مرضى السمنة الأكثر عرضة للإصابة بأمراض الكبد

تؤثر السمنة على الصحة وتسبب الإصابة بمرض السكر من النوع الثاني مما يعرض الطفل لمشاكل صحية طوال حياته

قد تؤثر السمنة على صحة القلب وتؤدي لتصلب الشرايين والأوعية الدموية

السمنة تسبب مشاكل في الرئة والتنفس مثل توقف التنفس أثناء النوم وزيادة فرص الإصابة بمرض الربو

مرضى السمنة هم الأكثر عرضة للإصابة بأمراض الكبد التي قد تؤدي للتليف والأمراض السرطانية في المستقبل

قد يؤثر الوزن الزائد على نمو الطفل وصحة العظام والعضلات والمفاصل، وقد يزيد من كسر العظام والهشاشة

قد تؤثر السمنة على الصحة النفسية للأطفال وتعرضهم للاكتئاب والتوتر، نظراً لمظهرهم ونظرات السخرية والاستهزاء من الآخرين

أسباب سمنة الأطفال

الجلوس الدائم أمام التلفزيون وتناول الطعام.. سبب للسمنة

تناول الطعام غير الصحي والذي يؤثر على الجسم مثل الوجبات السريعة والتي تحتوي على نسبة عالية من الدهون

نقص النشاط البدني اليومي والابتعاد عن ممارسة التمارين الرياضية

الجلوس دائماً أمام التلفزيون والكمبيوتر دون الحركة أو المشي وممارسة الرياضة

الإكثار من تناول المشروبات الغازية والكافيين وخصوصاً بين المراهقين، ما يسبب زيادة كبيرة في الوزن

إهمال الأمهات في الاهتمام بالرضاعة الطبيعية لأطفالهن يعرضهم لزيادة الوزن

قد يكون سبب زيادة الوزن عند الأطفال هو إصابتهم ببعض الأمراض مثل قصور الغدة الدرقية ومتلازمة كوشينغ

نمط الغذاء السيئ والمكون من كميات عالية من الدهون والسكر، والقليل من العناصر الغذائية الضرورية لصحة الطفل

كما تساهم وجبات العشاء المجمدة، والوجبات الخفيفة المالحة، والمعكرونة المعلبة في الزيادة غير الصحية للوزن

بعض الآباء لا يختارون الأطعمة المناسبة لأطفالهم، وربما لا يستطيعون طبخ الطعام، وبعضهم لا يتحملون تكلفة تناول الأطعمة الصحية

المعروف أن التمارين تحرق السعرات الحرارية، وتحافظ على الوزن الصحي، وعدم تشجيع الأهل لأطفالهم يزيد من سمنة الأطفال

وتتضمن الأسباب - أيضاً- الاضطرابات النفسية كالملل، والتوتر، والضغوطات النفسية، والاكتئاب

أضرار السمنة على الأطفال

الطفل السمين..كثيرا ما يتعرض للتنمر

السمنة من أكثر المشاكل الصحية انتشاراً، وهي تصيب جميع الأشخاص من مختلف المناطق والمراحل العمرية

وتعد السمنة لدى الأطفال أمرًا يستدعي الاهتمام ومحاولة العلاج، إذ إن السمنة تُعرضهم للإصابة بالعديد من الأمراض الصحية المزمنة

كما أن السمنة تؤثر في الحالة النفسية للطفل، وتجعلهم معرضين لاستمرار السمنة بعد مرحلة البلوغ

وعادةً ما يكون سبب السمنة هو تناول الأغذية الغنية بالسعرات الحرارية وقلة الحركة

كما أنَّ للعوامل الهرمونية والوراثية دور أيضاً في إصابة الأطفال بالسمنة، فإذا كان أحد الوالدين يعاني من السمنة، ستزيد احتمالية إصابة أطفالهم بالسمنة

عادةً ما تكون السمنة السبب الرئيسي للإصابة بالسكري من النوع الثاني، والتي ترجع إلى نمط الحياة الخاطئ

الإصابة بمتلازمة الأيض: تحدث هذه المتلازمة عند وجود مجموعة من المشاكل لدى الطفل، وهي ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع السكر بالدم، وزيادة تراكم الدهون

كما تؤدي السمنة إلى ارتفاع في مستويات الدهون الثلاثية في الدم، وانخفاض مستوى الدهون الجيدة، ويترتب على ذلك الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب

أمراض تسببها السمنة

الأطفال المصابون بالسمنة أكثر عرضة للكسور

مع السمنة لدى الأطفال يزداد خطر الإصابة بارتفاع الكولسترول وارتفاع ضغط الدم، ويترتب على ذلك تصلب وضيق الشرايين والأوعية الدموية

مما يزيد من احتمالية الإصابة بالعديد من المشاكل وأهمها الذبحات الصدرية، والجلطات الدماغية لاحقاً

تزيد احتمالية الإصابة بالربو لدى الأطفال الذين يعانون من السمنة أو الوزن الزائد

اضطرابات النوم: أهمها انقطاع التنفس أثناء النوم الذي ينتج عنه اضطراب وعدم استمرارية النوم

مرض الكبد الدهني: يحدث هذا الاضطراب نتيجة ترسب الدهون في الكبد، وعادةً لا تظهر أي أعراض عند الإصابة بهذا المرض

الأطفال المصابون بالسمنة أكثر عرضةً للإصابة بكسور العظام مقارنةً بالأطفال من الوزن الطبيعي

علاج السمنة عند الأطفال

تقديم كميات وأحجام مناسبة من الوجبة الصحية للطفل

تقديم الدعم النفسي للطفل بالقبول والحب، بالإضافة إلى إشعارهم بأن حالتهم يمكن علاجها والسيطرة عليها، ومناقشتهم بهذه المشكلة

تجنُّب التمييز بين الأشقاء من قبل الآباء بسبب اختلاف الوزن، كما يجب عليهم تغيير عادات أكلهم تدريجياً، وتعليمهم العادات الصحية

وتشجيع الأبناء على ممارسة التمارين الرياضية، ومشاركة جميع أفراد الأسرة بهذه الأمور يدعم قدرة الأطفال على الالتزام بذلك

تخصيص أوقات لممارسة الأهل للنشاطات الجماعية، كالسباحة، وتسلق الجبال، والمشي مع أطفالهم

تقليل عدد ساعات جلوس الطفل على التلفاز، أو الكمبيوتر، أو ألعاب الفيديو، مع إتباع التدابير اللازمة للتحكم بطبيعة الأكل الذي يتناوله الطفل

تجنب شراء الأطعمة المحتوية على كميات عالية من السكر والسعرات الحرارية، والحرص على توفير الأطعمة الصحية باستمرار في المنزل

الحد من شرب العصائر المحلاة، إذ إن هذه الأطعمة تحتوي على سعرات حرارية عالية، مثل الوجبات الجاهزة حيث الفائدة الغذائية منها قليلة

تقديم كميات وأحجام مناسبة من الوجبة للطفل، وتشجيعهم على التوقف عن تناول الطعام لحين الشعور بالشبع

العلاجات الدوائية التي تساعد في خسارة الوزن لدى الأطفال، والتي تحتاج إلى استشارة الطبيب

التأثير الاجتماعي والنفسي للسمنة على الطفل

انعدام الثقة بالنفس، وزيادة تعرض الطفل السمين للتنمر من قبل الآخرين، وزيادة احتمالية إصابته بالاكتئاب

تنخفض المهارات الاجتماعية لدى الأطفال المُصابين بالسمنة، الأمر الذي يؤدي إلى التصرُّفات الخاطئة داخل الصفوف المدرسية أو الانسحاب الاجتماعي

الشعور بالنقص أمام الأطفال الذين لهم أوزان طبيعية، ما يعرض الطفل البدين لسخرية الآخرين، فيزداد شعور النقص لديه عندما ينظر الطفل لنفسه في المرآة ويجد نفسه في حالة غريبة ومختلفة عن بقية الأطفال العاديين في أوزانهم فإنه يميل إلى كره نفسه

كثيراً ما تقود بدانة الطفل إلى الميل للعزلة، أو إلى إخفاء الطفل لنفسه ومحاولة مداراتها عن الأعين والعيش في عزلة كخيار له

الشعور بالخجل: وهو من أشد التأثيرات النفسية خطورة، والخوف الأكبر أن يتطور هذا إلى خجل مرضي في الكبر

لوحظ أن بعض الأطفال البدناء قد يميلون إلى كراهية الأبوين؛ لشعورهم بأنهما السبب في تلك البدانة

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.