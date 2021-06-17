شكرا لقرائتكم خبر عن عالج نفسك بالغذاء إذا كنت مريض ضغط.. تناول الفواكه الحمضية وتجنب الكافيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد ارتفاع ضغط الدم مشكلة صحية، ويمكن أن تقلل إدارة المرض من مخاطر النتائج السلبية مثل الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وضعف البصر بسبب تلف الشبكية والفشل الكلوي، ويمكن أن يساعد النظام الغذائي الصحى وتناول بعض الأطعمة في خفض ضغط الدم والسيطرة عليه، وفقًا لما ذكره موقع "Healthline".

وهناك مجموعة من الفواكه التي يمكن أن يساعد تناولها في خفض قراءات ضغط الدم المرتفع، حيث أشارت العديد من الدراسات إلى أن الفاكهة يمكن أن تساعد في إدارة ضغط الدم من خلال مجموعة متنوعة من الآليات، ويجب إضافتها للنظام الغذائي لتقليل قراءات ضغط الدم المرتفع.

- الفواكه الحمضية

بما في ذلك الجريب فروت والبرتقال والليمون، حيث إنها لها تأثيرات قوية في خفض ضغط الدم، لأنها محملة بالفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية التي قد تساعد في الحفاظ على صحة القلب عن طريق تقليل عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب.

كما أظهرت العديد من الدراسات أيضًا أن شرب عصير البرتقال والجريب فروت قد يساعد في تقليل ضغط الدم المرتفع، فهما يحتويان على العديد من الخصائص المفيدة، وهما مصدر جيد لفيتامين سى وألياف البكتين ومضادات الأكسدة، بالإضافة إلى احتواء الجريب فروت على نسبة عالية من مادة البوليفينول التي تساعد بالسيطرة على ارتفاع ضغط الدم.

- الموز

يُعرف الموز بكونه مصدرًا جيدًا للبوتاسيوم، لذلك يمكن أن يساعد تناوله أيضًا في تقليل ضغط الدم المرتفع.



الرمان

- الرمان

الرمان فاكهة صحية للغاية ومتعددة البذور وتعتبر مصدر غنى جدًا بالبوتاسيوم الذى يساهم بشكل كبير في خفض قراءات ضغط الدم، حيث ثبت أن مستويات البوتاسيوم في الدم مرتبطة عكسيًا بضغط الدم، فكلما زادت نسبة البوتاسيوم وقلت الأملاح يمكن السيطرة على ارتفاع ضغط الدم بشكل كبير.

- الحبوب الكاملة والخضراوات

وفقًا للخبراء فإن أسهل طريقة لتقليل ارتفاع ضغط الدم هي اتباع نظام غذائى صحى من خلال تناول الحبوب الكاملة والخضراوات ومنتجات الألبان قليلة الدسم، وتجنب الدهون المشبعة والأطعمة الغنية بالكوليسترول.

يجب أيضًا إجراء بعض التغييرات على نمط الحياة الأخرى للحفاظ على الصحة بوجه عام والسيطرة على ضغط الدم، مثل الحد من تناول الكافيين الذى يتوافر في القهوة والشاي والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والشوكولاتة، وممارسة الرياضة بانتظام ، وفقدان الوزن خاصة إذا كنت تعاني من السمنة، بجانب الإقلاع عن التدخين الذى يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بسكتة دماغية أو نوبة قلبية.