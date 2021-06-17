شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تحمى بشرتك من حرارة الشمس؟ 6 طرق سهلة وبسيطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتسبب أشعة الشمس في إلحاق أضرار بالغة بالبشرة والجلد خاصة عند التعرض لها لفترات طويلة، وغالبًا ما تسبب سخونة الجلد والشعور بسخونة وحكة، وهناك علاجات لحروق الشمس التي يمكن أن تساعدك على إراحة بشرتك بعد التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة، وفقًا لما ذكره موقع "إكسبريس".

تعتبر حروق الشمس ضارة للغاية لبشرتك، ويجب تجنبها بأي ثمن من خلال استخدام كريم واقى من أشعة الشمس عالي الحماية.

هناك خطوات يمكنك اتخاذها لتخفيف الألم والحكة الناتجة عن حروق الشمس ، وذلك باستخدام العلاجات الطبيعية أو بعض الخيارات التجارية التي يمكن شراؤها، حيث يمكن أن يشجع ذلك بشرتك على التعافي بشكل أسرع، ولكن تبقى محاولات الابتعاد عن التعرض لأشعة الشمس والبقاء في الظل وكذلك استخدام واقى للشمس جيد هما أفضل طريقة لتفادي تلك الحروق.

تعرفى على طرق حماية بشرتك من حرارة الشمس الضارة:

1- استخدمى كريم واقى من أشعة الشمس الضارة ويكون مناسبا لبشرتك قبل النزول للبحر أو التعرض لأشعة الشمس بنصف ساعة.

2- ارتداء قبعات للرأس فهى تحمى بشكل كبير من أشعة الشمس الضارة وخصوصا بالنسبة للأطفال.

3- الحرص على ارتداء ملابس قطنية خفيفة تساعد في حماية الجلد من أشعة الشمس الضارة.

4- الجلوس بين فترة وأخرى تحت الشمسية أو في الظل لتجنب حروق الشمس .

5- تجنب نزول البحر في وقت أشعة الشمس الشديدة لتجنب الإصابة بالحروق.

6- اشرب المزيد من الماء لمنع الإصابة بالجفاف.



حروق الشمس

- فيما يلى.. تعرف على أفضل الطرق لعلاج حروق الشمس الضارة: 1- تناول الشاي أخضر

يعتبر الشاي الأخضر علاج طبيعي ممتاز لحروق الشمس، حيث يمكن أن يساعد حمض التانيك الموجود في الشاي الأخضر على سحب الحرارة من الجلد المحروق، بينما تعمل مضادات الأكسدة في الشاي الأخضر على إصلاح تلف الجلد، ويتم استخدامه عن طريق نقع كيسين من الشاي الأخضر في ماء بارد ثم وضعه على البشرة موضع الالتهاب باستخدام إسفنجة أو منشفة لتخفيف الحرارة.

2- كريم الهيدروكورتيزون

إذا كنت تشعر بألم وحكة بسبب حروق الشمس فإن أفضل طريقة للتخلص من حروق الشمس المسببة للحكة هي استخدام كريم الهيدروكورتيزون، حيث يستخدم هذا الكريم بشكل شائع لعلاج الإكزيما والصدفية، ولكن تأكد من عدم وضعه على وجهك لأنه يمكن أن يضر البشرة.

3- زيت جوز الهند

أفضل طريقة لترطيب البشرة المصابة بحروق الشمس هي الحفاظ على رطوبتها، ويمكن استخدام زيت جوز الهند العضوي المضغوط فقط على مناطق الجلد المحروق ولكن دون استخدامه على بشرة الوجه حتى لا يسد المسام.

4- الأسبرين

يعتبر الأسبرين أكثر مسكنات الألم فعالية في تخفيف الآلام والتورم الناتج عن حروق الشمس الخفيفة إلى المعتدلة، حيث تناول قرصين كل أربع ساعات لتهدئة التورم.

لتخفيف الألم الناتج عن حروق الشمس، يمكنك الاستحمام بماء بارد وتناول الإيبوبروفين أو الأسبرين.

5- الصبار

يمكن أيضًا ترطيب المناطق المصابة باستخدام الصبار أو منتج يعتمد على الصويا، حيث يساعد الترطيب على تهدئة الجلد المصاب بحروق الشمس.

6- تجنب استخدام الكريمات الزيتية، لأنها قد تحبس الحرارة وتجعل حروق الشمس أسوأ.

7- تجنب نهائيًا تقشير الجلد الناتج عن حروق الشمس واتركها تتقشر بمفردها، حيث إن التقشير يتوقف عندما يلتئم الحرق، فقط قم بترطيب المناطق المصابة وحمايتها وتغطيتها لمساعدتها على التعافي بشكل أسرع.