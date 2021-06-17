شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة علمية: تناول لحوم الدجاج يقلل الإصابة بسرطان القولون والمستقيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت جمعية تطوير صناعة الدواجن، عن وجود مجموعة كبير من الأبحاث تؤكد أهمية تناول المراهقين لحوم الدجاج، لتقليل الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

وأوضحت جمعية تطوير صناعة الدجاج، أن صحيفة الديلي ميل البريطانية أشارت إلى دراسة رائدة أجراها الباحثون في كلية الصحة العامة بجامعة هارفارد الأمريكية حول علاقة استهلاك الطفل والمراهق للحوم الدواجن، بتقليل فرصة إصابته بسرطان القولون والمستقيم في مراحل متقدمة من العمر.

وأشارت الجمعية إلى أن الدراسة أجريت على 20,000 حالة أعطت كل منها بيانا عن عاداتها الغذائية ونوع الأغذية التي تعودت تناولها في الطفولة والمراهقة، وذلك في بداية الدراسة، وتم تتبع الحالات لمدة عشرة أعوام، لتبين الدراسة أن الحالات المشاركة في الدراسة والتي اعتادت تناول الدواجن مبكرا في حياتها كمصدر قليل الدهون للبروتين كانت أقل عرضة لظهور الآدينوما في القولون بنسبة 20%، وفي المستقيم بنسبة 50%. وغني عن الذكر أن الآدينوما أورام حميدة قابلة للتحول لاحقا لسرطان الأمعاء والمستقيم.