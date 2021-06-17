شكرا لقرائتكم خبر عن شهر التوعية بـ "ألزهايمر".. 6 أطعمة لتحسين صحة المخ وزيادة التركيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل العالم في شهر يونيو من كل عام بشهر التوعية بمرض الزهايمر، وهو أكثر أنواع الخرف شيوعًا، حيث تتشكل لويحات في الدماغ، مما يؤدي إلى فقدان تدريجي للقدرة الإدراكية وتراجع في وظيفة الأنشطة اليومية، ويمكن أن تحمى نفسك من هذا المرض وتحافظ على صحة المخ من خلال التركيز على تناول نظام غذائى صحى، في هذا التقرير نتعرف على أبرز الأطعمة التى تحسن صحة المخ وتزيد التركيز، وفقاً لموقع " today".

أطعمة لتحسين صحة المخ وزيادة التركيزالخضراوات الورقية الخضراء

تشير الدراسات إلى أن استهلاك الخضار الورقية الخضراء، مثل اللفت والجرجير والسبانخ والكرنب الأخضر، كان مرتبطًا بتدهور معرفي أبطأ لدى كبار السن، كانت حصة واحدة يوميًا من الخضراوات الورقية الخضراء هي كل ما يتطلبه الأمر للمساعدة في إبطاء شيخوخة الدماغ.

العنب

تم إجراء العديد من الدراسات الحيوانية والإنسانية التي تدعم التأثير المفيد للعنب على وظائف المخ، يساعد العنب على تعزيز تدفق الدم الصحي وضغط الدم وتقليل الإجهاد التأكسدي في الدماغ، وكل ذلك يفيد صحة الدماغ.

عين الجمل

كما هو الحال في الأمراض الأخرى، يلعب الالتهاب دورًا رئيسيًا في مرض الزهايمر واضطرابات الدماغ الأخرى.

يحتوي عين الجمل على العديد من المركبات، بما في ذلك البوليفينول والتوكوفيرول والأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة، التي تساعد في مكافحة الالتهاب وتوفر فوائد مضادة للأكسدة.

التوت

كوب واحد من التوت يقدم فيتامين C الذى يحتاجه الجسم يومياً، بالإضافة إلى المنجنيز وفيتامين K والأنثوسيانين، والتي تعطي التوت الصغير جلودها الملونة، وكلها مقابل 80 سعرة حرارية فقط وتلعب الأنثوسيانين أيضًا دورًا في حماية الدماغ.

زيت الزيتون البكر الممتاز

يحتوي زيت الزيتون على الفينولات ، وهي نوع من مضادات الأكسدة التي تساعد في الحفاظ على صحة الدماغ عن طريق الحد من الالتهابات بالإضافة إلى الحماية من مرض الزهايمر، فقد أظهرت الدراسات أن زيت الزيتون يقدم فائدة في أمراض التنكس العصبي الأخرى، بما في ذلك مرض باركنسون ومرض التصلب الجانبي الضموري.

الأسماك الدهنية

تعتبر الأسماك الدهنية من أكثر الأطعمة التي تم توثيقها جيدًا لصحة الدماغ، حيث تحتوي الأسماك الدهنية، بما في ذلك السلمون والتونة والرنجة ، على أحماض أوميجا 3 الدهنية DHA ، وهي نوع من الدهون المتعددة غير المشبعة، وهذه الأحماض تحمى المخ وتساعد في الوقاية من تطوير مرض الزهايمر.