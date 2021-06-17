شكرا لقرائتكم خبر عن عالج نفسك لو كنت مريض سكر باتباع هذه النصائح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى مرضى السكرى لتنظيم مستويات السكر في الدم لمنع أو تأخير المشاكل الصحية الخطيرة طويلة المدى، مثل أمراض القلب وفقدان البصر وأمراض الكلى، ويجب أن يستخدم هؤلاء المرضى جهاز قياس السكر في المنزل للاطمئنان على بقاء مستوى السكر في نطاقاته الطبيعية، ويمكن أن يدير مريض السكر مستويات السكر في الدم باتباع مجموعة من النصائح، في هذا التقرير نتعرف على طرق علاج مرض السكرى، وفقاً لموقع مراكز الوقاية من الأمراض الأمريكية cdc.

كيف أعالج ارتفاع سكر الدم؟

تحدث إلى طبيبك حول كيفية الحفاظ على مستويات السكر في الدم ضمن النطاق المستهدف، قد يقترح طبيبك ما يلي:

-كن أكثر نشاطاً، حيث يمكن أن تساعد التمارين المنتظمة في الحفاظ على مستويات السكر في الدم في نطاقها الطبيعى.

- تناول الدواء حسب تعليمات الطبيب، إذا كانت نسبة السكر في الدم مرتفعة في كثير من الأحيان، فقد يغير طبيبك مقدار الدواء الذي تتناوله أو عندما تتناوله.

-اتبع خطة وجبات مرض السكري، اطلب من طبيبك أو اختصاصي التغذية المساعدة إذا كنت تواجه مشكلة في الالتزام بها.

-افحص نسبة السكر في الدم حسب توجيهات الطبيب، تحقق كثيرًا إذا كنت مريضًا أو إذا كنت قلقًا بشأن ارتفاع أو انخفاض نسبة السكر في الدم.

-تحدث إلى طبيبك حول تعديل كمية الأنسولين التي تتناولها وأنواع الأنسولين (مثل قصير المفعول) التي يجب استخدامها.

كيف أعالج انخفاض سكر الدم؟

احمل معك لوازم علاج انخفاض سكر الدم.

إذا شعرت بالارتعاش أو التعرق أو الجوع الشديد أو ظهرت عليك أعراض أخرى، فافحص نسبة السكر في الدم.

حتى إذا لم تكن لديك أعراض ولكن تعتقد أنه قد يكون لديك انخفاض في نسبة السكر في الدم، فقم بفحصه، إذا كانت نسبة السكر في الدم لديك أقل من 70 مجم / ديسيلتر ، فقم بأحد الإجراءات التالية على الفور:ـ-اشرب عصير الفاكهة.

اشرب الصودا العادية، وليس صودا الدايت.

-تناول أربع قطع من الحلوى الصلبة.

-انتظر لمدة 15 دقيقة ثم افحص نسبة السكر في الدم مرة أخرى.

قم بأحد العلاجات المذكورة أعلاه مرة أخرى حتى يصل السكر في الدم إلى 70 مجم / ديسيلتر أو أكثر وتناول وجبة خفيفة إذا كانت وجبتك التالية بعد ساعة أو أكثر.

إذا كنت تعاني من انخفاض نسبة السكر في الدم ، فاسأل طبيبك عما إذا كانت خطة العلاج الخاصة بك بحاجة إلى التغيير.