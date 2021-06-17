دواء مضاد لفيروس كورونا المستجد "آمن وفعَال".. تعرف عليه

محمد الفلاح - الخميس 17 يونيو 2021

أعلنت شركة الأدوية الكورية الجنوبية "سيلتريون" أن عقارها المضاد لفيروس كورونا المستجد "آمن وفعَال"، وذلك بعد إجراء تجارب سريرية في عدة دول حول العالم.



وقالت الشركة في مؤتمر صحفي عُقد افتراضياً، إنها قد أجرت تجارب المرحلة الثالثة في 13 دولة حول العالم، بما في ذلك كوريا الجنوبية، وإسبانيا، ورومانيا، في الفترة بين يناير/كانون الثاني إلى أبريل/نيسان الماضيين، وفقاً لوقع "يو بي آي" الأمريكي.

وأضافت الشركة أن علاج "ريكيرونا"، وهو أول علاج محلي مضاد لـ"كوفيد-19" تنتجه سيول، والذي يعتمد على تقنية الأجسام المضادة، قد أدى لتقليل فترة المرض بمقدار 4.9 أيام في المتوسط، كما أدى إلى إبطاء الأعراض الشديدة للفيروس في أكثر من 70% من 1315 مريضاً شاركوا في الاختبارات.

وأشار الموقع إلى أن عدد المرضى الذين ظهرت عليهم آثار جانبية للدواء كان مماثلاً لعدد المرضى الذين ظهرت عليهم الآثار الجانبية في المجموعة التي تناولت دواءً وهمياً.

من جانبه، قال كيم سونج هيون، مدير قسم العلوم الطبية في الشركة: "تم إجراء التجارب على الدواء في كوريا بعد الحصول على موافقة مشروطة فقط، ولذلك أجرينا معظم الاختبارات في دول أوروبية، وهو السبب في كون نسبة الآسيويين منخفضة في التجارب، ولكننا نعتقد أن النتائج السريرية لم تظهر أي فجوات بين الغربيين والآسيويين".

وأضاف الموقع أنه بعد تحقيق الدواء نتائج متميزة في التجارب، حيث تم علاج حوالي 4 آلاف مريض كوري به، فإن الشركة تسعى للحصول على إذن كامل لاستخدامه في الداخل والخارج، كما أنها تدرس كيفية أدائه في علاج المصابين بمتغيرات فيروس كورونا الأخرى، وسيتم الكشف عن النتائج في يوليو/تموز.

وتابع: "بعد الإعلان عن أمان وفعالية الدواء، ارتفع سعر سهم الشركة بنسبة 5.84٪ في بورصة سيول، وفي حال حصلت سيلتريون على الموافقة في أوروبا، فإنها ستكون قادرة على التنافس مع لاعبين آخرين، والحصول على حصة كبيرة في السوق".