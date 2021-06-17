كورونا في ليبيا.. 258 إصابة جديدة و4 وفيات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الصحية في ليبيا، الخميس، تسجيل 258 إصابة جديدة بكورونا، وشفاء 216 شخصاً، و4 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 124 إصابة و180 حالة شفاء، فيما لم تشهد أي حالات وفاة.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 190 ألفاً و146 شخصاً، بينهم 11 ألفًا و289 حالة نشطة، ووفاة 3170 شخصاً.





وكان رئيس مركز مكافحة الأمراض في ليبيا، بدر الدين النجار، قال إن هناك صعوبات تواجه حملة التطعيم؛ بينها عدم توفر ثلاجات لحفظ جرعات اللقاحات في عدد من مراكز التحصين البالغة 430 مركزاً في كل أنحاء البلاد.

وأضاف المسؤول الليبي أن الوضع الوبائي في البلاد لا يزال على حاله دون أي تحسّن ملموس، مرجحاً انخفاضاً في الإصابات، وارتفاعاً في عدد الوفيات بشكل أكبر من الأرقام المعلنة.