الفطر الأخضر في الهند.. الأعراض الشائعة وطرق الوقاية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلت عدوى الفطر الأخضر برأسها لتهاجم أحد المتعافين من فيروس كورونا المستجد في الهند. إليكم كل ما تريد معرفته عنها وطرق الوقاية منها.

أول ظهور لعدوى الفطر الأخضر سجلتها الهند، لدى أحد المتعافين من فيروس "كوفيد-19"، وهي الدولة التي ظهرت فيها الأنواع الأخرى من العدوى الفطرية مثل عدوى الفطر الأسود والأبيض والأصفر أيضا.

المعلومات المتوفرة عن الحالة الجديدة، وفقا لوكالة الأنباء الهندية، أنها من ولاية ماديا براديش وهي لرجل يبلغ 34 عامًا وتعافى من الفيروس التاجي بعد شهرين من المرض، قبل إصابته بنزيف في الأنف وحمى، والذي أثبتت الاختبارات إصابته بعد ذلك بعدوى الفطر الأخضر.

وفي حالة المصاب الأول بالفطر الأخضر في الهند فقد أثر على رئتيه وكذلك الجيوب الأنفية التي أصيبت بالنزيف.

”الخليج 365” تستعرض كل المعلومات الطبية المتوفرة عن عدوى الفطريات الخضراء والأعراض المبكرة وطرق الوقاية.

ما هو الفطر الأخضر؟





الفطريات الخضراء هي عدوى نادرة تسببها أنواع شائعة من الفطريات تعرف باسم الرشاشيات، وتحدث نتيجة نوع من العفن يصيب الجهاز التنفسي.

وينضم داء الرشاشيات إلى القائمة المتزايدة من الأمراض الفطرية ذات الترميز اللوني التي ظهرت لدى مرضى "كوفيد -19" والناجين منه.

ووفقا لموقع CNBC، يحدث داء الرشاشيات بمجرد استنشاق جراثيم مجهرية من فطر الرشاشيات، وفي الظروف العادية يقوم جهاز المناعة في الجسم بقمع نمو أي جراثيم داخل الجسم.

لكن في بعض الحالات لا يكون الجسم قادرًا على قمع نمو الجراثيم، خاصة لدى أولئك الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة وأولئك الذين يتعافون أو يعانون من أمراض الرئة، وهم الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى الفطرية.



لا يزال مرضى COVID-19، الذين يعانون بالفعل من انخفاض المناعة معرضين لخطر الإصابة بالفطر الأخضر.

ويُعزى سبب ارتفاع عدد الإصابات الفطرية لدى مرضى كورونا إلى عوامل مختلفة، بما في ذلك تلف الرئة، والإفراط في استخدام المنشطات، وضعف جهاز المناعة، وانخفاض السيطرة على العدوى في المستشفيات المرهقة.

ومن الضروري الإشارة إلى أن الأمراض الفطرية غير معدية، فلا يمكن أن تنتقل من إنسان لآخر أو بين البشر والحيوانات.

من يمكنه الإصابة بعدوى الفطريات الخضراء؟





تقول هيئة الصحة الأمريكية إن أنواعًا مختلفة من داء الرشاشيات تؤثر على مجموعات مختلفة من الناس.

ويتنفس معظم الناس هذه الجراثيم الفطرية كل يوم، وهناك ما يقرب من 180 نوعًا من الرشاشيات، لكن من المعروف أن أقل من 40 نوعًا منها تسبب العدوى للبشر.

غالبًا ما يحدث داء الرشاشيات القصبي الرئوي التحسسي (ABPA) عند الأشخاص المصابين بالتليف الكيسي أو الربو.

ويصيب الورم الرشاشي الأشخاص الذين يعانون من أمراض الرئة الأخرى مثل السل، وتسمى أيضا "كرة الفطريات".

كما يحدث داء الرشاشيات الرئوي المزمن عادةً في الأشخاص المصابين بأمراض رئوية أخرى، بما في ذلك السل أو مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD) أو الساركويد.



يؤثر داء الرشاشيات الغازي على الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، مثل الأشخاص الذين خضعوا لعملية زرع الخلايا الجذعية أو زرع الأعضاء، أو الذين يتلقون العلاج الكيميائي للسرطان، أو يتناولون جرعات عالية من الكورتيكوستيرويدات.

ما هي الأعراض الشائعة للفطر الأخضر؟





وفقًا للمركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، يمكن أن يكون لعدوى داء الرشاشيات الغازية الأعراض التالية:

حمى شديدة

ألم صدر

نزيف الأنف

سعال

سعال الدم

ضيق في التنفس

مع ذلك، فإن المرضى الذين يعانون من أنواع مختلفة من داء الرشاشيات لديهم أعراض مختلفة.

ويؤدي داء الرشاشيات الرئوية التحسسي (ABPA) إلى مجموعة أخرى من الأعراض وفقًا لصحيفة The Times of India، كالآتي:



أزيز وضيق في التنفس

سعال

حمى

انسداد وسيلان في الأنف

صداع

انخفاض القدرة على الشم.

وتشمل أعراض داء الرشاشيات الرئوي المزمن فقدان الوزن والسعال وسعال الدم والتعب وضيق التنفس.

طرق الوقاية من الفطر الأخضر





ينصح المركز الأمريكي المرضى الذين عانوا مؤخرًا من أمراض الرئة، مثل الإصابة بفيروس كورونا المستجد، أو الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة حاليًا بحماية أنفسهم والوقاية من الالتهابات الفطرية من خلال الآتي:

1- الحفاظ على النظافة الجسدية الجيدة، خاصة الفم والأنف.

2- الابتعاد عن المناطق المليئة بالغبار والأتربة والجسيمات الصغيرة لحماية الرئة منها.

3- عند التوجه لأماكن بها غبار وأتربة لا بد من استخدام الكمامات خاصة نوع N95.

4- تجنب المناطق التي يوجد بها الكثير المياه الملوثة المخزنة، وحال ارتيادها يجب ارتداء جهاز التنفس الصناعي N95 للوقاية.

5- تجنب الأنشطة التي تنطوي على ملامسة وثيقة مع التربة أو الغبار.

6- استمر في غسل وجهك ويديك بالماء والصابون، خاصة إذا تعرضت للأتربة أو الغبار.