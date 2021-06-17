أطعمة خارقة تحميك من إنسداد الشرايين وارتفاع الكوليسترول

بيروت - نادين محمد -

لصحة القلب أطعمة صحية عديدة يجب البدء في إدخالها إلى نظامك الغذائي اليومي؛ للحفاظ على مستويات الكوليسترول في الدم وسلامة الشرايين.. إليك أبرز تلك الأطعمة وفوائدها الصحية:

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التونة

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غالباً ما تكون التونة أرخص من سمك السلمون، وتحتوي أيضاً على أوميجا 3، جربي شواء شريحة لحم التونة بالشبت والليمون، وبجانب التونة هناك مصادر أوميجا 3 أخرى أيضاً مثل: الماكريل والرنجة وسمك السلمون المرقط والسردين والأنشوجة.



نصيحة صحية: اختاري التونة المعبأة في الماء وليس الزيت؛ للحفاظ على صحة القلب.

زيت الزيتون

هذا الزيت هو دهون صحية مصنوعة من الزيتون المهروس، وهو غني بمضادات الأكسدة الصحية للقلب، وقد يساعد ذلك الزيت في حماية الأوعية الدموية.

عند استخدام زيت الزيتون بدل الدهون المشبعة «مثل الزبدة»، يمكن أن يساعد في خفض مستويات الكوليسترول.

جربي زيت الزيتون على السلطات والخضار المطبوخة أو مع الخبز.

نصيحة حول التذوق: للحصول على أفضل نكهة، ابحثي عن زيت الزيتون المعصور على البارد واستخدميه في غضون 6 أشهر.

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عين الجمل

قد تؤدي حفنة صغيرة من الجوز يومياً إلى خفض نسبة الكوليسترول في الدم، وقد يحمي أيضاً من التهاب شرايين القلب.



الجوز مليء بأوميجا 3 والدهون الصحية التي تسمى الدهون الأحادية غير المشبعة، والستيرولات النباتية، والألياف.



تأتي الفوائد عندما يحل الجوز محل الدهون السيئة، مثل تلك الموجودة في رقائق البطاطس والبسكويت.

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البطاطا الحلوة

استبدلي البطاطا البيضاء بالبطاطا الحلوة؛ فإن هذه البطاطا لن تسبب ارتفاعاً سريعاً في نسبة السكر في الدم، كما أنها تحتوي على الألياف وفيتامين «أ»والليكوبين.



نصيحة حول التذوق: عززي حلاوتها الطبيعية برشة من القرفة وعصير الليمون بدلاً من الطبقة السكري.

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دقيق الشوفان

وعاء دافئ من دقيق الشوفان يملأالمعدة لساعات، ويحارب الجوع ويساعد في الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم بمرور الوقت -مما يجعله مفيداً لمرضى السكري أيضاً، يمكن أن تساعد ألياف الشوفان قلبك عن طريق خفض الكوليسترول الضار «LDL».



نصيحة الخبز: صنع الفطائر أو المافن أو غيرها بواسطة الدقيق.

بذور الكتان

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تحتوي هذه البذور اللامعة ذات اللون العسلي على ثلاثة أشياء مفيدة لقلبك: الألياف، والمواد الكيميائية النباتية التي تسمى قشوراً، وأحماض أوميغا 3 الدهنية.

نصيحة: قومي بطحن بذور الكتان وأضيفيها إلى الحبوب أو المخبوزات أو الزبادي أو الخردل.

العنب البري

يحتوي العنب البري على الألياف، فقط أضيفي العنب البري الطازج أو المجفف إلى الحبوب أو الفطائر أو الزبادي.