شكرا لقرائتكم خبر عن الصين ترسل أول رواد فضاء إلى محطتها الفضائية اليوم الخميس (تعرف على دورهم) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الصين عن إرسال أول رواد فضاء إلى محطتها الفضائية التي طورتها ذاتياً يوم الخميس. وستنطلق مركبة الفضاء «شنتشو-12» التي تحمل ثلاثة رواد فضاء فوق صاروخ «لونغ مارش 2 اف» من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غرب الصين يوم الخميس.

وتعتبر تلك أول مهمة فضائية مأهولة للصين منذ عام 2016 وأول مرة يذهب فيها رواد الفضاء إلى محطة الفضاء الجديدة الصينية والتي لا تزال قيد التطوير.

وفي أبريل، أطلقت الصين واحدة من الوحدات الثلاث الرئيسية التي ستشكل محطة الفضاء، حيث يطلق عليها «تيانهي» وسيكون مكان سكن رواد الفضاء. وفي الشهر الماضي، أرسلت الصين مركبة الشحن الفضائية Tianzhou-2 للالتحام مع Tianhe، وتحتوي هذه المركبة الفضائية على إمدادات لرواد الفضاء مثل الطعام.

ومن المقرر أن تنفذ الصين 11 مهمة هذا العام والعام المقبل لاستكمال بناء محطة الفضاء، بما في ذلك 4 بعثات مأهولة.

ووفقاً لتقرير قناة «العربية»، فإن رواد الفضاء الثلاثة الذين ذهبوا إلى الفضاء يوم الخميس هم ني هايشنغ وليو بومينغ وتانغ هونغبو، ليو ونيي من قدامى المحاربين بينما سيأخذ تانغ رحلته الأولى إلى الفضاء وسوف يقضون ثلاثة أشهر في المحطة الفضائية.

خلال المهمة، سيختبر رواد الفضاء التقنيات المطلوبة لبناء وتشغيل المحطة الفضائية مثل آليات دعم الحياة والصيانة في المدار، وسيكون لرواد الفضاء منطقة معيشة وعمل منفصلة بالإضافة إلى قسم نوم خاص بهم.

وتتطلع أول محطة فضاء تم تطويرها ذاتياً في الصين إلى منافسة محطة الفضاء الدولية، وهي جهد تعاوني بين الولايات المتحدة وروسيا وأوروبا واليابان وكندا.

وتسلط أول مهمة مأهولة منذ ما يقرب من 5 سنوات الضوء على طموحات الصين الأوسع في صناعة الفضاء.