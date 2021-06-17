شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو للأدوية: تعاون مصرى ماليزى لتسجيل مادة دوائية جديدة لعلاج فيروس C والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح الدكتور شيرين حلمى الرئيس التنفيذى لمجموعة شركات فاركو للأدوية بأنه قد تم الإعلان يوم الاثنين الموافق 14 يونيو 2021 عن تسجيل مركب دوائى جديد ( رافيدا اقراص 200 ملجرام) لعلاج الالتهاب الكبدى الوبائى ( فيروس سى ) بدولة ماليزيا.

ويعتبر هذا الدواء هو نتاج تعاون مثمر بين شركة فاركو للادوية ووزارة الصحة الماليزية وشركة فارمانياجا للادوية الماليزية ومنظمة "دى ان دى اى " والعاملة فى مجال البحث العلمى لمكافحة الامراض المهملة فى الدول متوسطة وقليلة الدخل وكذلك منظمة اطباء بلا حدود بعد خمس سنوات من العمل الجاد لخلق وانتاج المادة الخام الخاصة بالدواء ( رافيداسفير ) والتى تم تصنيعها بمصانع شركة فاركو بى العالمية للكيماويات بمدينة برج العرب الجديدة، ويعتبر هذا المصنع هو أحدث مصنع لانتاج الخامات الدوائية بمصر والذى نجح فى عمل ملف جديد للخامة وهذا يحدث لاول مرة فى مصر، وتم قبول ملف التسجيل للخامة من قبل وزارة الصحة الماليزية والتى قامت بتسجيل الدواء وكذلك عمل التجارب السريرية فى ماليزيا وتايلاند بالتعاون مع منظمة " دى ان دى اى " والتى استغرقت 4 سنوات من العمل الجاد.

وقد اثبتت نتيجة الابحاث نجاح هذا الدواء فى علاج انماط جينية مختلفة للفيروس سى بنسبة شفاء 97%؜ مما جعله افضل دواء خاصة للنمط الجينى الثالث والمتفشى فى جنوب شرق اسيا.

واضاف حلمى بان انتاج هذا الدواء يخفض تكلفة علاج المريض الماليزى إلى 300$ بدلاً من 11 الف$

وفى السنوات الخمس الماضية عالجت ماليزيا 10 آلاف مريض فقط فى الوقت الذى عالجت فيه مصر ٤ ملايين ومائة ألف مريض فيروس سي.

وهذا وقد أفادت السطات الصحية الماليزية بان هناك 400 الف مريض ينتظر هذا العلاج وهذه الانفراجة فى التكلفة.

ومن المعلوم بأن هناك 58 مليون مصاب فى العالم بهذا المرض وقد تم علاج خلال الخمس سنوات الماضية 13%؜ فقط من هولاء المرضى معظمهم من مصر، كما أن هذا المرض يؤدى إلى تليف الكبد وقد يصاب المريض بسرطان الكبد مما يؤدى بحياة 300 ألف مريض سنوياً.

ومن الجدير بالذكر ان 75%؜ من مصابى هذا المرض فى العالم لا يعلمون بإصابتهم ولذلك أطلقوا على هذا المرض " القاتل الصامت "، وقد قامت وزارة الصحة المصرية بعمل مسح طبى لعدد 60 مليون مصرى لاكتشاف هذا المرض والقضاء عليه وذلك بناء على مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى لمئة مليون صحة.

وقد توجه حلمى بالشكر لله سبحانه وتعالى على عظيم توفيقه ثم الى الفريق العلمى بمجموعة شركات فاركو وخبراء التصنيع والتحليل وكذلك الجانب الماليزى المتمثل فى وزارة الصحة الماليزية وشركة فارما نياجا للأدوية وفريق " دى ان دى اى " وأطباء بلا حدود على ما بذلوه من جهد ومال فى سبيل انتاج دواء امن وفعال وفى متناول المريض.