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القاهرة - سامية سيد - الكربوهيدرات من العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الجسم، لكن عند اتباع نظام دايت أو ريجيم يجب خفض تناول الكربوهيدرات، لأن الإفراط فى تناولها يسبب زيادة الوزن، والكربوهيدرات لها دور أساسي لا يمكن استبداله بأي فيتامينات أو معادن، علاوة على ذلك ، يمكن أن يؤدي انخفاض تناول الكربوهيدرات إلى العديد من المشكلات الصحية مثل الإمساك والصداع وتقلب المزاج، فى هذا التقرير نتعرف على 5 طرق لتناول الكربوهيدرات بطريقة صحية عند إنقاص الوزن، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

5 طرق لتناول الكربوهيدرات بطريقة صحية عند إنقاص الوزن1- أضف المزيد من الفواكه والخضراوات

الخبز والأرز ليسا المصدر الوحيد للكربوهيدرات، هناك بعض الأنواع الصحية من الكربوهيدرات منخفضة السعرات الحرارية ولا تؤدي إلى زيادة الوزن مثل الفواكه والخضراوات، وهى غنية بالألياف وقليلة السعرات الحرارية وبها محتوى مائي عالي، والمنتجات الطازجة تبقيك ممتلئًا لفترة أطول وتساعد في تحسين حركات الأمعاء.

2- تناول الشاي الأخضر مع الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات

يمكن أن يساعد تناول كوب من الشاي الأخضر المهدئ مع وجبة غنية بالكربوهيدرات في تنظيم هرمونات الجوع وتنظيم التمثيل الغذائي، عن طريق خفض مستوى السكر في الدم.

وفقًا لدراسة نشرت في مجلة Molecular Nutrition & Food Research، فإن مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي الأخضر تسمى epigallocatechin-3-gallate (EGCG) ، عندما تقترن بالكربوهيدرات تنظم مستوى السكر في الدم وتساعدك على البقاء بصحة جيدة.

3- الحبوب الكاملة والبقوليات جيدة

الحبوب الكاملة والبقوليات هي أيضًا مصادر صحية للكربوهيدرات، إلى جانب ذلك ، يتم تحميلها أيضًا بالعناصر الغذائية الصحية الأخرى مثل البروتين والحديد والفيتامينات. الحبوب الكاملة والبقوليات منخفضة الدهون والسعرات الحرارية وغنية بالألياف إنها تساعد على إبقائك ممتلئًا لفترة أطول والحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.

4- النشا المقاوم

يمكن أن تساعد إضافة المزيد من النشا المقاوم إلى النظام الغذائي في زيادة عدد بكتيريا الأمعاء الجيدة يعمل النشا المقاوم بشكل مشابه للألياف القابلة للذوبان.

تشير الدراسات إلى أن النشا المقاوم يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن وتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة. يمكنه أيضًا تحسين مستوى السكر في الدم وإدارة حساسية الأنسولين وتحسين صحة الجهاز الهضمي.

5- ممارسة الرياضة لحرق الكربوهيدرات

يمكن أن يساعد التعرق قبل ممارسة الرياضة على حرق الكربوهيدرات بشكل أكثر فعالية، تشير الدراسات إلى أن التمرين قبل تناول الكربوهيدرات يمكن أن يساعد في حرق ما يقرب من 20 % من الدهون مقارنةً بالتمارين بعد تناول وجبة يمكن أن يساعد في زيادة التمثيل الغذائي بنسبة 22 %، ويمكن أن تساعد ممارسة الرياضة في الصباح أيضًا على تحسين مزاجك وزيادة مستوى تركيزك.