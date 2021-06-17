كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 17 يونيو 2021 10:41 صباحاً - هل عدت إلى المنزل مع طفلك وتشعرين ببعض القلق بشأن الاهتمام بطفلك الصغير، وتتطلعين بشغف إلى أفضل وقت لاستحمام الرضيع بشكل صحيح؟ يجيب عن هذا السؤال الدكتور مختار فتحي اختصاصي الأطفال وحديثي الولادة.

متى أبدأ بإعطاء طفلي حماماً ليلاً وكم مرة؟

افضل وقت لاستحمام الرضيع

في البداية، من المهم أن تعرفي أساسيات الاستحمام لطفلك، في هذا العمر طفلك لا يحتاج إلى الاستحمام كل يوم أو ليلاً، يجب أن تبدئي بتحميم طفلك على الأرجح مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع، وينصح بالاستحمام يومياً في فصل الصيف، قد يؤدي إعطاؤه حماماً كل يوم إلى تجفيف بشرته بسهولة لأنها حساسة للغاية.

استعمال الصابون

لا داعي لاستخدام الصابون في كل مرة يستحم فيها،

لا داعي لاستخدام الصابون في كل مرة يستحم فيها، استخدام الماء العادي لتنظيف طفلك جيد بما فيه الكفاية، إذا كان الجو حاراً وكان طفلك يتعرق، يمكنك استخدام منشفة مبللة وناعمة لتنظيفه، يمكنك أيضاً تبليل يدك وتنظيف وجه طفلك وعينيه وفمه برفق، تأكدي من تنظيف الأذن والرقبة وتحت الذراعين وخلف الركبتين واليدين والفخذين ومنطقة الحفاض، كما يمكنك غسل شعر الطفل وجسمه بشامبو الأطفال، ولكن عليك الحذر من أن ينزلق الطفل منك.

يتعرق، يمكنك استخدام منشفة مبللة وناعمة لتنظيفه، يمكنك أيضاً تبليل يدك وتنظيف وجه طفلك وعينيه وفمه برفق، تأكدي من تنظيف الأذن والرقبة وتحت الذراعين وخلف الركبتين واليدين والفخذين ومنطقة الحفاض، كما يمكنك غسل شعر الطفل وجسمه بشامبو الأطفال، ولكن عليك الحذر من أن ينزلق الطفل منك. سواء كنتِ ترغبين في تحميم طفلك في النهار أو في الليل، فهذا هو اختيارك تماماً، أثناء الاستحمام لطفلك، من الأفضل دائماً اختيار ذلك الوقت من اليوم الذي يكون لديك فيه الوقت الكافي في متناول اليد، يجب ألا تكوني في موقف تحتاجين فيه إلى التسرع أثناء الاستحمام.

يعتمد التوقيت أيضاً على راحة طفلك، من المهم أيضاً التأكد من أن طفلك ليس متعباً أو ناعساً أو جائعاً، إذا كان طفلك شديد الانفعال، فقد يصعب عليك تحميمه، حددي وقت حمام طفلك بحيث لا يشعر بالجوع الشديد أو الشبع.

يمكن أن يكون إعطاء طفلك حماماً في الليل روتيناً مريحاً لوقت النوم، يمكنك تحضير حمام دافئ وتدليك جسمه برفق، إذا كان طفلك لا ينام جيداً، يمكن أن يساعده الاستحمام على الاسترخاء والنوم بشكل أفضل.

بعض النصائح للتأكد من أن وقت الاستحمام لطفلك يبعث على الاسترخاء

عندما يستحم طفلك