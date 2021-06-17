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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 17 يونيو 2021 10:41 صباحاً - هل عدت إلى المنزل مع طفلك وتشعرين ببعض القلق بشأن الاهتمام بطفلك الصغير، وتتطلعين بشغف إلى أفضل وقت لاستحمام الرضيع بشكل صحيح؟ يجيب عن هذا السؤال الدكتور مختار فتحي اختصاصي الأطفال وحديثي الولادة.
متى أبدأ بإعطاء طفلي حماماً ليلاً وكم مرة؟
في البداية، من المهم أن تعرفي أساسيات الاستحمام لطفلك، في هذا العمر طفلك لا يحتاج إلى الاستحمام كل يوم أو ليلاً، يجب أن تبدئي بتحميم طفلك على الأرجح مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع، وينصح بالاستحمام يومياً في فصل الصيف، قد يؤدي إعطاؤه حماماً كل يوم إلى تجفيف بشرته بسهولة لأنها حساسة للغاية.
استعمال الصابون
- لا داعي لاستخدام الصابون في كل مرة يستحم فيها، استخدام الماء العادي لتنظيف طفلك جيد بما فيه الكفاية، إذا كان الجو حاراً وكان طفلك يتعرق، يمكنك استخدام منشفة مبللة وناعمة لتنظيفه، يمكنك أيضاً تبليل يدك وتنظيف وجه طفلك وعينيه وفمه برفق، تأكدي من تنظيف الأذن والرقبة وتحت الذراعين وخلف الركبتين واليدين والفخذين ومنطقة الحفاض، كما يمكنك غسل شعر الطفل وجسمه بشامبو الأطفال، ولكن عليك الحذر من أن ينزلق الطفل منك.
- سواء كنتِ ترغبين في تحميم طفلك في النهار أو في الليل، فهذا هو اختيارك تماماً، أثناء الاستحمام لطفلك، من الأفضل دائماً اختيار ذلك الوقت من اليوم الذي يكون لديك فيه الوقت الكافي في متناول اليد، يجب ألا تكوني في موقف تحتاجين فيه إلى التسرع أثناء الاستحمام.
- يعتمد التوقيت أيضاً على راحة طفلك، من المهم أيضاً التأكد من أن طفلك ليس متعباً أو ناعساً أو جائعاً، إذا كان طفلك شديد الانفعال، فقد يصعب عليك تحميمه، حددي وقت حمام طفلك بحيث لا يشعر بالجوع الشديد أو الشبع.
- يمكن أن يكون إعطاء طفلك حماماً في الليل روتيناً مريحاً لوقت النوم، يمكنك تحضير حمام دافئ وتدليك جسمه برفق، إذا كان طفلك لا ينام جيداً، يمكن أن يساعده الاستحمام على الاسترخاء والنوم بشكل أفضل.
بعض النصائح للتأكد من أن وقت الاستحمام لطفلك يبعث على الاسترخاء
- كيف وأين يستحم طفلك يعتمد على راحتك، يمكنك تحميمه في الحمام أو حتى في غرفة نومك، عندما يستحم طفلك، فأنت بحاجة إلى التأكد من أن درجة حرارة الحمام أو الغرفة دافئة، وسوف يمنع هذا طفلك من الإصابة بنزلة برد.
- تأكدي من الاحتفاظ بكل الأشياء في متناول يدك قبل أن تأخذي طفلك للاستحمام، احتفظي بمنشفة كبيرة ناعمة على السرير، وضعي أشياء مثل زيت جسم الطفل والمرطب وزيت الشعر ومسحوق التلك والحفاضات وكريم الطفح الجلدي بالقرب منك، أخرجي الملابس التي سيرتديها طفلك بعد الاستحمام واجعليها جاهزة على السرير.
- من المحتمل أن يشعر طفلك بالجوع بعد الاستحمام، لذا تأكدي من توفر جميع مستلزمات التغذية لديه أيضاً.
- من الطبيعي أن تكوني مضغوطة كأم لأول مرة، لكن لا مفر من الأعمال المنزلية الخاصة بك، فقط تذكري، سوف تتعلمين أنت وطفلك الاستمتاع بجلسات الاستحمام أكثر وأكثر بالتجربة. لذلك لا للتوتر، فقط استرخي واستمتعي باللحظة، يعتبر حمام الطفل كل ليلة وقتاً رائعاً للرابط، يمكنك أن تغني له وتدلكيه وتجعليه يشعر بالماء، تأكدي من تحقيق أقصى استفادة من لحظات الاستحمام هذه.