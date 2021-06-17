فوائد شد البطن بعد الولادة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 17 يونيو 2021 10:41 صباحاً - إن التغييرات التي تحدث لجسمك أثناء الحمل، قد تجعلك تفتقدين الثقة بنفسك وتعانين من الإحباط بشأن مظهرك. يجب ألا تخجلي من الشعور، وتذكري ذلك المخلوق الرائع الذي وهبك الله إياه في هذه الحياة، لتستمتعي بخصوصية الأمومة، فيما يلي خمس نتائج، يؤكدها اختصاصيون أطباء، أنها يمكن أن تساعد في شد البطن وتحسين مظهر بطنك بعد الحمل.

إصلاح عضلات البطن الرخوة

لا يوجد تمارين يمكنها استعادة الشكل الجميل لعضلات البطن المرتخية، مهما قيل لك؛ فإن هذا النوع من الضرر يتطلب التدخل الجراحي. حيث تقوم عملية شد البطن بإصلاح وشد عضلات البطن التي أصبحت مترهلة أو مفصولة عن بعضها.

يزيل الجلد الزائد

إزالة الجلد الزائد

اعتماداً على الجينات الخاصة بك، قد يجعلك ترهل الجلد تبدين أكثر وزناً من الرقم الذي تقرأينه على الميزان، بسبب تلك التكتلات الزائدة، فالولادة ونزول الطفل ليسا كافيين لاستعادة محيط خصرك بالكامل. أثناء عملية شد البطن، سيقوم الطبيب بإزالة الجلد والأنسجة الزائدة في منطقة الوسط ليعيد إليها لياقتها.

قد يزيل علامات التمدد

يزيل علامات التمدد

قد يكون جراح التجميل قادراً على تقليل ظهور علامات التمدد على البطن إذا كانت موجودة على الجلد حتى قبل الحمل، حيث تلعب الوراثة دوراً فيما يتعلق بشدة علامات التمدد، لذا فإن النساء اللواتي تشوهت أجسادهن بهذه الندوب قد يقدرن هذه الميزة الإضافية لشد البطن.

يعيد الثقة إلى نفسك

العملية تعيد الثقة بالنفس

بينما قد يكون المظهر الجيد هو الهدف، يعتبر شد البطن هو الطريقة المثلى لتحسين الصورة الذاتية، كي تكسبي الثقة بنفسك مرة ثانية.