كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 17 يونيو 2021 10:41 صباحاً - يخطط الآباء والأمهات لمستقبل أبنائهم خطوة بخطوة، وغالباً ما يتساءلون، متى سيأكل بنفسه، متى سيمشي، متى سيذهب إلى المدرسة، متى سيتخرج من المرحلة الابتدائية؟ ... لائحة لا تنتهي تفاصيلها أبداً.

لكن هل خطر ببال الأهالي أن يسألوا أنفسهم متى يمكن للطفل أن يستخدم السناب شات؟ قبل السماح للطفل بفتح حساب على سناب شات. وبرأي الخبراء في مواقع التواصل والسوشيال ميديا، عليكم التعرف على ما يلي، وأخذ الأمر بكثير من الحيطة والحذر.

ما الذي يوفره السناب شات للأطفال؟

يتحكم الطفل بفترة عرض اللقطات

1 - يسمح سناب شات للأطفال بمشاركة لقطات لصور أو فيديوهات أو نص ورسومات وإرسالها إلى قائمة محددة من الأشخاص من هاتفهم.

2 - يتحكّم الطفل بفترة عرض "اللقطات" التي تستغرق عادةً ثواني معدودة. وهذا ما يغري فضول الطفل لنقله.

3 - لا يستطيع متلقو اللقطات تنزيلها، لكن يمكنهم التقاط "لقطة شاشة" (screenshot) لها وإرسالها إلى الغير. وهنا على أولياء الأمور تحذير أبنائهم من مشاركة صور غير لائقة على وسائل التواصل الاجتماعي.

ما هي المخاوف المرتبطة باستخدام السناب شات؟

يرسلون عبره الصور والفيديوهات المضحكة

1 - ما يجذب الأبناء إلى هذا التطبيق هو إمكانية إرسال صور أو فيديوهات مضحكة عن أنفسهم لأصدقائهم مع عِلمِهِم بأن الصور ستختفي في غضون ساعات قليلة. لكن لسوء الحظ، ليس هذا هو الحال دوماً لأن اللقطات قد لا تزول أحياناً. فقد تُحفظ كلقطات شاشة وقد استخدمت في حالات عدّة لأغراض التنمّر، أو الابتزاز، أو استمالة الأطفال. يقصد باستمالة الأطفال قيام شخص، بالغ عادةً، بمحاولة إقامة علاقة صداقة قريبة مع طفل بهدف الاعتداء عليه لاحقاً.

2 - قد يعتقد الأطفال بأن التطبيق يمنحهم خصوصية تامّة، وقد يكونون مندفعين في ما يتشاركوه من صور وفيديو، وهذا غير صحيح. فالخصوصية التامة غير ممكنة على سناب شات أو على أي منصّة من منصات التواصل الاجتماعي، إذ يمكن استخراج الـ (Metadata) من الهاتف حتّى بعد حذف اللقطات وقد تحتوي أيضاً على معلومات مهمّة.

3 - من المخاوف الأخرى المرتبطة بسناب شات خاصية تحديد الموقع الجغرافي. فإذا كان طفلك يستخدم سناب شات، يمكن للمستخدمين الآخرين معرفة مكان وجوده بالضبط. يجب بالتالي تعطيل خريطة سناب (Snapmap)، أو على طفلك استخدام سناب شات في وضع "الشبح" (Ghost mode) للحفاظ على خصوصية موقعه.

4 - في كثير من الحالات، يصبح لدى المراهقين هوس بشأن النتيجة التي يسجّلونها في سناب شات والتي تمثّل إجمالي عدد اللقطات التي تمّ إرسالها والتقاطها في Snap streak والذي هو مجموع عدد الأيام التي يتراسل فيها المستخدم مع شخص آخر بشكل متواصل. فإذا لم ترسل ردّاً على لقطة خلال 24 ساعة، تظهر الساعة الرملية لإنذارك بهذا الشأن. يستخدم المراهقون ذلك كمعيار لقوّة صداقاتهم حيث يجعلهم ذلك تحت ضغط كبير للمواكبة بحيث يجدون أنفسهم ملزمين بمواصلة التقاط الصور طوال اليوم ليس هذا فحسب، بل يؤدّي أيضاً إلى إنشاء صداقات أو حظرها، ولعل الأسوأ في ذلك، هو تحوّل الصداقات إلى مجرد رقم.

ما هي البنود والشروط القانونية لاستخدام سناب شات؟

ممنوع على الأطفال دون سن الـ 13

1 - يمنع الأطفال دون سنِّ ثلاثة عشر عاماً من استخدام سناب شات، كما هو الحال في سائر تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى، وقد تم اختيار هذه السن من أجل التقيّد بقانون الخصوصية لحماية الأطفال على الإنترنت في الولايات المتحدة، والذي يحظر على الشركات جمع البيانات وتسويق منتجاتها للأطفال ممن هم دون سنِّ ثلاثة عشر عاماً.

2 - هناك توجيهات مساعدة لأولياء الأمور بشأن سناب شات لدى المراجع الآتية:

منظمة Common Sense Media

منظمة Connect Safely

مركز UK Safer Internet Centre