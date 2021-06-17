كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 17 يونيو 2021 10:41 صباحاً - بعد السماح بالطيران إلى مدريد، وفق الشروط الاحترازية بسبب انتشار كوفيد 19، قد تختار الكثير من العائلات اصطحاب أطفالها إلى مدريد في إسبانيا، للتمتع بالأماكن الترفيهية الخاصة بهم من جهة، وللاستمتاع بالطقس الجميل من جهة أخرى، في هذا الموضوع نعرض لكم أفضل الأماكن الترفيهية للأطفال في مدينة مدريد، لتضعوها في أجندتكم إذا قررتم السفر إليها.

1. حديقة حيوانات لاكاسا دي كامبو

دب الباندا الذي يعشقه الأطفال

وهي حديقة للحيوانات، تعد الأطفال بلقاء "دب الباندا"، في أجواء جميلة من المرح، بسبب ندرة هذا النوع من الدببة، والتي تتميز بفراء ولون يعشقه الأطفال. في الحديقة أكثر من 6000 حيوان من 500 نوع مختلف، من بينها "الغوريلا،، التي ترتبط بذاكرة الأطفال عبر قصة الغوريلا والحسناء، الأكثر شعبية بينهم. كما يمكن لأطفالك الاستمتاع هناك من خلال المشي عبر ممرات أسماك القرش وأحواض الدلافين الجميلة، بالإضافة جولة في الحديقة من خلال ركوب القطار.

2. حديقة الأدغال

تجربة ركوب السفينة الدّوارة

مدينة الملاهي حديقة الأدغال تنقسم إلى مناطق مختلفة، حيث توجد هناك منطقة للأطفال يمكنهم من خلالها التمتع بركوب القوارب التي تسير على مهل، والدخول في الأدغال التي تبدو وكأنها حقيقية، وسيستمع الأطفال بخوض تجربة ركوب السفينة الدوارة الصغيرة "Mini roller coaster" والمناسبة لحجم الطفل.

3.وارنر بارك

استديوهات عالم الأفلام الكرتونية

هي مدينة ملاه رائعة مصممة على طراز هوليوود، حيث تنقل عالم السينما الكرتوني في 5 مناطق مقسمة كالآتي: (شارع هوليوود، قرية الكرتون، عالم الأبطال الخارقة، المنطقة الغربية القديمة، واستوديوهات عالم الأفلام). حيث يمكن زيارة استوديوهات عالم الأفلام، والتي هي عبارة عن منطقة مستوحاة من استوديوهات الإنتاج في هوليوود. والتجول في شارع هوليوود والسير في ممشى المشاهير ومشاهدة نسخة طبق الأصل من المسرح الصيني.

4. حديقة جود ريتريت

يمكن استئجار مركب التجذيف

هذه المكان هو واحدة من أكبر الحدائق في مدينة مدريد، تبلغ مساحتها 350 فداناً يمكن استئجار الدراجات أو حتى مركب تجديف وأخذ الأطفال في جولة والمرور بالكثير من الأماكن لتناول المشروبات، الوجبات الخفيفة، والآيس كريم، بالإضافة إلى مشاهدة الكثير من الموسيقيين والبائعين ومسرح دمى للأطفال.

يوم الأحد هو أكثر الأيام شهرة بالنسبة إلى الذهاب لزيارة هذه الحديقة، لذلك يكون هذا اليوم هو في الغالب الأكثر ازدحاماً.

5. تلفريك مدريد

ركوب التلفريك

في هذه المنطقة الترفيهية، يمكن للأطفال ركوب التلفريك على "نهر مانزاناريس"، وحتى حديقة "Casa del Campo". في رحلة صغيرة، تجعل الأطفال يشعرون بأنفسهم وهم يطيرون فوق المدينة ويشاهدوا معالمها. كما يوجد في المنطقة ملعب خاص للأطفال.

6. كافيه الرسم على الفخار

الرسم على الفخار

هذه الكافيه تناسب الأطفال في سن الثامنة وما فوق، وهي للرسم على الفخار في تجربة ممتعة تستمر لساعات، حيث يمكنك لأطفالك الاختيار من بين أكثر من 100 قطعة مختلفة من الفخار، وذلك بأسعار تبدأ من (13 يورو).

وفي وقت التزيين يمكن للأطفال الاستمتاع بمشروب ساخن. بينما يتم الانتهاء منها بشكل تام بشي القطعة في الفرن، ثم تبقى في المحل، وستكون جاهزة ليأخذها الأطفال معهم بعد 3 أيام من زيارتهم الأولى.