شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث لجسمك بعد انخفاض مستوى الدوبامين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الدوبامين عبارة عن ناقل عصبي يرسل إشارة إلى الدماغ بمساعدة المواد الكيميائية، عندما يكون لديك هذا الشعور الجيد وتتحمس لشيء ما فعندئذ يتم إطلاق الدوبامين في جسمك، ويساعد الدوبامين في الوظائف العصبية والفسيولوجية ويساهم في عدد من العوامل، ويرتبط بمعظم المشاعر الإيجابية مثل السعادة، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

- تدفق الدم.

- أداء الجهاز الهضمي.

- وظائف القلب والكلى.

- يحسن الذاكرة.

- يرفع المزاج والعواطف.

- يحسن التحكم في المحرك.

- يساعد في معالجة الآلام.

- أداء البنكرياس ومستوى الأنسولين.

- نايم ويقلل من الإجهاد.

- يحسن الأداء التنفيذى.

ما الذي يسبب انخفاض مستويات الدوبامين في الجسم؟ بالنظر إلى فوائد الدوبامين من المهم معرفة العوامل التي يمكن أن تقلل مستوى الدوبامين في الجسم، يمكن أن يتسبب ذلك في أضرار جسيمة للصحة ويقلل من كفاءة وظائف المخ، علاوة على ذلك يمكن أن يؤثر أيضا على عمل الأعضاء الأخرى، ويمكن أن تتأثر مستويات الدوبامين بالسمنة والحرمان من النوم وتعاطي المخدرات والدهون المشبعة والتوتر.

يمكن أن يؤدي انخفاض مستويات الدوبامين أيضًا إلى اضطرابات الصحة العقلية الأخرى التى قد تؤثر على الصحة بشكل سلبي، وتؤدي إلى حالات صحية حرجة، الاضطرابات التي يمكن أن تحدث بسبب انخفاض مستويات الدوبامين هي:

- الفصام.

- اضطراب اكتئابي حاد.

- مرض الشلل الرعاش.