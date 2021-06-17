شكرا لقرائتكم خبر عن خد بالك وتجنبها.. 4 أطعمة ومشروبات تضعف جهازك المناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعم الجهاز المناعي من الأمور الهامة خلال هذه الفترة في ظل انتشار وباء فيروس كورونا، وأثناء التركيز على ما يجب أن نأكله للحفاظ على صحتنا غالبًا ما ننسى ما لا نأكله لدعم صحتنا، ويقدم التقرير التالي بعض الأطعمة الشائعة التي يجب تجنبها من أجل الحفاظ على مناعتنا، خاصة وأنها تساعد في ضعف الجهاز المناعي، أشهرها الملح والسكر، وفقا لتقرير لموقع تايمز أوف انديا.

أطعمه تضعف جهاز المناعةالسكر المضاف

يمكن للحد من السكر المضاف في نظامك الغذائي اليومي أن يفيد صحتك العامة، فالأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر المضاف ترفع مستويات السكر في الدم وتزيد من إنتاج البروتينات الالتهابية، مثل نخر الورم ألفا والبروتين التفاعلي C والإنترلوكين 6 ، وكلها يمكن أن تؤثر سلبًا على جهاز المناعة.

ويمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم إلى الإضرار بوظيفة بكتيريا الأمعاء، ويسبب اختلالًا في التوازن، مما قد يؤثر لاحقًا على الاستجابة المناعية، ويجعل جسمك أكثر عرضة للإصابة بالعدوى.

الملح

يؤدي الإفراط في تناول الملح في الجسم إلى حدوث التهاب وزيادة خطر الإصابة بأمراض المناعة الذاتية، ويمكن أن يمنع الملح الأداء الطبيعي لجهاز المناعة، ويثبط الاستجابة المضادة للالتهابات ويغير بكتيريا الأمعاء، وبالتالي من الأفضل الحد من استهلاك الملح في نظامك الغذائي اليومي.

أطعمة مقلية

تحتوي الأطعمة المقلية على نسبة عالية من مجموعة من الجزيئات تسمى المنتجات النهائية للجليكيشن المتقدمة (AGEs)، والتي تتشكل عندما يتفاعل السكر مع البروتين أو الدهون أثناء الطهي بدرجة حرارة عالية، مثل أثناء القلي.

يمكن أن تساهم المستويات العالية جدًا من AGEs في الالتهاب وتلف الخلايا، وهذه يمكن أن تضعف جهاز المناعة بطرق مختلفة بما في ذلك الالتهاب، واستنزاف آليات الجسم المضادة للأكسدة، بما في ذلك الخلل الخلوي والتأثير سلبًا على بكتيريا الأمعاء.

قلل من الأطعمة المقلية مثل البطاطس المقلية ورقائق البطاطس والدجاج المقلي وشرائح اللحم المقلية.

الإفراط في تناول الكافيين

إن المستويات العالية من مضادات الأكسدة في القهوة والشاي تجعلها مشروبات واقية للصحة، لكن الإفراط في تناول الكافيين يمكن أن يتداخل مع نومك، مما قد يزيد من استجابة الالتهاب ويضعف المناعة، لدعم وظيفة المناعة، تخلص من المشروبات المحتوية على الكافيين الخالية من العناصر الغذائية والمصنوعة من السكر والمحليات الاصطناعية مثل الصودا أو مشروبات الطاقة، لا تتناول الشاي أو القهوة قبل ست ساعات من النوم من أجل الحصول على نوم جيد ليلاً.