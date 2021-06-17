تعرف على حالة الطقس اليوم الخميس بمصر

محمد الفلاح - الخميس 17 يونيو 2021

توقعت هيئة الأرصاد الجوية بمصر، في تقريره عن حالة الطقس الخميس، استمرار نشاط الرياح على القاهرة وعدد من الأماكن.



كما توقعت أن تظل درجة الحرارة مستقرة على أغلب الأنحاء وتترواح درجات الحرارة في مصر بين 25 و28 درجة للعظمى خلال ساعات النهار، وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة والبحر الأحمر من معتدلة إلى مضطربة.

وتتوقع الأرصاد الجوية في تقرير حالة الطقس أن يستمر الطقس بين حار ومائل للحرارة ومعتدل نهاراً، ولطيف ومعتدل ليلاً.

ويكون الطقس حار على جنوب البلاد وجنوب سيناء، ومائل للحرارة على القاهرة الكبري والوجه البحري، ويتوقع أن يكون لطيف خلال الليل على القاهرة الكبري والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية، بينما يكون معتدلاً على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

فيما تكون حالة البحر المتوسط معتدلة، واتجاه الرياح من شمالية غربية إلى شمالية شرقية، وارتفاع الموج من متر إلى مترين إلا ربع، ويكون البحر الأحمر بين معتدل ومضطرب وارتفاع الموج يتراوح بين مترين و3 أمتار ونصف والرياح شمالية غربية.

وتتوقع الأرصاد الجوية نشاط الرياح على فترات متقطعة على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب البلاد والسواحل الشرقية وجنوب سيناء، ويكون اتجاه الرياح شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 16 و20 عقدة.