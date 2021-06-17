كورونا حول العالم.. الهند على عتبة 30 مليون إصابة وفرنسا تنزع الكمامات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفعت حصيلة فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، الخميس، في جميع أنحاء دول العالم، سواء على صعيد الإصابات أو الوفيات.

وكشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 177 مليوناً و815 ألفاً و72 إصابة.







وارتفع عدد الوفيات إلى 3 ملايين و848 ألفا و922 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 162 مليونا و322 ألفا و203 حالات.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.







فرنسا تقرر نزع الكمامات

قال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، إن حظر التجول الليلي المفروض على مستوى البلاد منذ نهاية عام 2020 للحد من انتشار فيروس كورونا، سيُلغى اعتبارا من 20 يونيو حزيران الجاري، بدلا من 30 من الشهر ذاته.

وأضاف خلال إفادة صحفية أسبوعية للحكومة أن ارتداء الكمامات للوقاية من كوفيد-19 لن يصبح إلزاميا قريبا لأن الوضع يتحسن بشكل أسرع ما كان متوقعا في البلاد.

وقال "نعيش لحظة سعيدة.. العودة للحياة الطبيعية. علينا أن نشكر الجميع على ذلك. نحن على الطريق الصواب. دعونا نبقى مستعدين".

وتراجع المتوسط الأسبوعي المتحرك لأعداد الإصابات الجديدة إلى نحو 3500، الثلاثاء، ليظل دون حاجز الـ5 آلاف إصابة لليوم الخامس على التوالي، مقارنة مع أكثر من 40 ألفا قبل شهرين.

ويقول خبراء الصحة إنه يمكن اعتبار الجائحة تحت السيطرة إذا كان المتوسط أقل من 5 آلاف.





29.70 مليون إصابة في الهند

أظهرت بيانات وزارة الصحة بالهند، تسجيل 67208 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأشارت البيانات إلى أن إجمالي عدد الإصابات في الهند بلغ 29.70 مليون في حين بلغ مجمل الوفيات 381903 بعد تسجيل 2330 وفاة.





ارتفاع إصابات ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى 3 ملايين و718955 حالة بعد تسجيل 1330 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 90179 بعد تسجيل 105 حالات وفاة جديدة.





32 وفاة جديدة في مصر

أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 606 إصابات جديدة بفيروس كورونا و32 وفاة، الأربعاء، مقارنة مع 609 إصابات و37 وفاة في اليوم السابق.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد: "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء هو 275010 من ضمنهم 203193 حالة تم شفاؤها، و15723 حالة وفاة".



