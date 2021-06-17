شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتخلص من "الشامة" بعدة طرق طبية.. الليزر أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشامات الجلدية أو التى نطلق عليها "الحسنات" قد تؤرق الكثيرين الذين يبحثون عن طرق عديدة للتخلص منها، خاصة التى تنتشر فى الوجه، وتظهر الشامات فى أى مكان على الجلد، بما في ذلك فروة الرأس والأذنين والجفون والشفاه، وتكون نتيجة تكوّن كتل من الخلايا الصباغية، وهى الخلايا المنتجة للصبغة في الجلد التى يؤدى إلى ظهور "الحسنات" على كافة أنحاء جسمك.

وطبقا لتقرير نشر فى موقع medicinenet فإن الجينات تلعب دورا فى ظهور الشامات على الجسم، بجانب التعرض أيضا إلى أشعة الشمس بشكل مستمر، وقد تظهر الشامات بأشكال مختلفة فقد تكون مرتفعة أو مسطحة تمامًا، وقد تظهر فى عند حديثى الولادة وتستمر بالظهور حتى سن الثلاثين، حيث لا يصاب معظم الناس بشامات جديدة بعد سن الثلاثين.

وأكد الخبراء أن هناك عدة طرق للتخلص من الشامات من الوجة التى قد تؤثر على مستويات الثقة بالنفس لدى الأشخاص خاصة الفتيات والنساء، اللاتى يرغبن فى الظهور دائما بمظهر جذاب ولائق، بجانب الحصول على بشرة صافية خالية من أية تصبغات جلدية تؤثر على نضارتها.

وهنا يتم اللجوء إلى الاستئصال الجراحي خاصة عندما تكون الشامة متعمقة داخل طبقات الجلد، ويتم استخدام مقص جراحى بواسة مخدر موضعى، وقد تترك آثار بسيطة لكنها تختفى مع الوقت.

يستخدم الطبيب الكى فى بعض الحالات، والتى تضمن عدم ظهور الشامة فى هذه المنطقة مرة أخرى، وقد تترك آثار من اللون الوردى على المنطقة لكنها تختفى ايضا بعد فترة.

وقد يكون من أكثر الطرق المستخدمة بالوقت الحالى والذى يعتمد على توجيه طاقة أشعة الليزر نحو الشامة والتى تنجح فى إزالتها، خاصة إذا كانت صغيرة الحجم ومسطحة.

تعد تلك الطريقة عكس طريقة الكى فهى تعتمد على استخدام النيتروجين السائل لإزالة الشامات، والتى تترك آثرا يتلاشى مع الوقت أيضا.