شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. نوع من الزيوت لا يجب وضعه على حروق الشمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حروق الشمس من أشهر مشاكل الجلد بفصل الصيف خاصة عند الذهاب إلى الشواطئ للاستمتاع بمياه البحر والهروب من حرارة الطقس، وهناك بعض الأشخاص يلجأون إلى استخدام بعض الزيوت الطبيعية لتهدأة حروق الشمس، ولكن هناك بعض الأنواع التي قد تؤدى إلى تفاقم الأمر بدلا من علاجه ، ووفقا لتقرير لموقع INSIDER يجب عدم استخدام زيت جوز الهند على حروق الشمس لأنه يمكن أن يحبس الحرارة على بشرتك، مما يطيل مدة الالتهاب المؤلم.

ويستخدم زيت جوز الهند في الكثير من الأغراض العلاجية كغسول الفم المضاد للبكتيريا إلى مرطب الجلد.

لماذا لا يجب وضع زيت جوز الهند على حروق الشمس

يتفق الخبراء على أن زيت جوز الهند ليس علاجًا جيدًا لحروق الشمس الجديدة ، خاصةً إذا كانت بشرتك خشنة أو متقرحة، فزيت جوز الهند مادة دهنية سميكة صلبة في درجة حرارة الغرفة يشبة الفازلين وهي واحدة من آخر الأشياء التي تريدها على البشرة المصابة بحروق الشمس لأنها لا تعالج تأثير الحروق.

ذلك لأن وضع أي نوع من الزيت على حروق الشمس الجديدة سيحجز الحرارة على سطح بشرتك، مما يؤدي إلى تفاقم الحرق هذا يمكن أن يطيل الالتهاب ويحافظ على بشرتك ساخنة وحمراء لفترة أطول ، مما يطيل من عملية الشفاء.

متى تستخدم زيت جوز الهند

يمكنك اختبار قدرات زيت جوز الهند على الترطيب بعد أن تلتئم أسوأ حالات حروق الشمس قد لا يكون مفيدًا مثل العلاجات الأخرى ، مثل كريمات الترطيب الكثيفة أو هلام الصبار، وهو مضاد للالتهابات.

وقد ترغب في تجربته على قطعة من الجلد أولاً إذا لم تواجه أي ردود فعل سلبية ، فيمكنك تطبيقه عدة مرات في اليوم.