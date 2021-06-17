شكرا لقرائتكم خبر عن 5 عادات صحية تحميك من الأمراض المزمنة بعد سن الخمسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدرجت دراسة في جامعة هارفارد الأمريكية 5 عادات بسيطة يمكن لمعظمنا دمجها في حياتنا بسهولة، ويمكن لهذه العادات أن تمنع ظهور أمراض القلب والسكري والأمراض الأخرى المرتبطة بالعمر خاصة بعد سن الخمسين، والـ50 هو رقم حاسم في عمر الإنسان، وأولئك الذين يمارسون العادات الصحية في سن الخمسين يعيشون سنوات أكثر خالية من الأمراض المزمنة ، كما تقول صحيفة هارفارد جازيت.

ووفقا لتقرير لموقع TIME NOW NEWS قالت إيمي رويدر من مدرسة هارفارد للطب إن هناك 5 عادات صحية حاسمة في منتصف العمر والتي قد تزيد من سنوات العيش الخالية من مرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان، وفقًا لدراسة جديدة بقيادة Harvard TH Chan School of Public

ما هي العادات الخمس للبقاء بصحة بعد سن الخمسين



الحياة بعد الخمسين

اتباع نظام غذائي صحي: وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، فإن واحدة من كل أربع وفيات ناتجة عن أمراض القلب، وهي السبب الرئيسي للوفاة في الولايات المتحدة من بين أهم عوامل الخطر السمنة، وارتفاع الكوليسترول ، وارتفاع ضغط الدم ، وسوء التغذية حيث ترتبط العوامل الثلاثة الأولى بالآخر غالبًا، لذلك من المهم أن نأكل بطريقة منطقية وعقلانية وصحية . ممارسة الرياضة بانتظام: تساعد التمارين الرياضية الأشخاص على إنقاص الوزن وتقليل مخاطر الإصابة ببعض الأمراض، يمكن أن يساعد في الحفاظ على جسمك في وزن صحي وتساعد الشخص على تقدم العمر بشكل جيد . الحفاظ على وزن صحي للجسم: وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة (NIH) مؤشر كتلة الجسم أقل من 18.5 يعني أن الشخص يعاني من نقص الوزن يعتبر مؤشر كتلة الجسم بين 18.5 و 24.9 مثاليًا إذا كان مؤشر كتلة الجسم بين 25 و 29.9 يعاني من زيادة الوزن، إذا كنت تعاني من زيادة الوزن أو السمنة ، فأنت أكثر عرضة للإصابة بمشاكل صحية خطيرة، بما في ذلك أمراض القلب ، وارتفاع ضغط الدم، ومرض السكري من النوع 2 ، وحصى المرارة، ومشاكل التنفس، وأنواع معينة من السرطان . تجنب الكحول: الآثار التراكمية لشرب الكحول يمكن أن تدمر صحتك على جميع المعايير . الامتناع عن التدخين: يقول مركز السيطرة على الأمراض في الولايات المتحدة إن التدخين يسبب السرطان وأمراض القلب والسكتة الدماغية وأمراض الرئة والسكري ومرض الانسداد الرئوي المزمن، والذي يشمل انتفاخ الرئة والتهاب الشعب الهوائية المزمن، يزيد التدخين أيضًا من خطر الإصابة بمرض السل وبعض أمراض العيون ومشاكل الجهاز المناعي، بما في ذلك التهاب المفاصل الروماتويدي .

ووجدت الدراسات السابقة أن اتباع نمط حياة صحي يحسن متوسط ​​العمر المتوقع بشكل عام ويقلل من مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان، ولكن القليل من الدراسات بحثت في تأثيرات عوامل نمط الحياة على متوسط ​​العمر المتوقع الخالي من مثل هذه الأمراض ،" قال المؤلف الأول يانبينغ لي كبير الباحثين في قسم التغذية بجامعة هارفارد "تقدم هذه الدراسة دليلًا قويًا على أن اتباع نمط حياة صحي يمكن أن يطيل إلى حد كبير السنوات التي يعيشها الشخص بدون أمراض."