شكرا لقرائتكم والد طفل ذا فويس يفجر مفاجآة: ابني دافع عن نفسه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ما زالت تداعيات قضية طفل ذا فويس كيدز معاذ عيسى المتهم بالشروع في قتل صديقه مستمرة حتى اليوم، فبعدما أمرت النيابة العامة المصرية بحبس المتهم مدة أسبوع بإحدى دور الملاحظة، وأخطرت خط نجدة الطفل بالواقعة لاتخاذ إجراءاته، مع استكمال التحقيقات، كشف والد الجاني بعض التفاصيل.

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دفاع عن النفس

وقال في مقابلة مع "العربية.نت"، إن الواقعة حدثت مساء الاثنين قبل الماضي، حينها كان ابنه واقفاً في الساحة أسفل المنزل القابع في منطقة حلوان جنوب القاهرة مع صديقه، وجاء إليه الطفل حسن علوان ومعه طفل آخر يدعى علي، وحدثت مشادة لفظية بينهما تطورت لاشتباك بالأيدي، موضحاً أن الطفل حسن هو من بادر بالاعتداء على ابنه بلكمة في وجهه أسقطت معها نظارته.

وأضاف أن نجله كان يحمل مفاتيح شقتهم وليس مفتاح سيارة، فدافع عن نفسه بهم أمام اللكمات التي تلقاها، وخلال الاشتباك ودون قصد فوجئ الجميع بالمفتاح ينغرس في رأس الطفل حسن.

صديق قديم

وتابع أن ابنه اتصل به وأخبره بما حدث، فسارع الأب على الفور برفقة صديقه بالذهاب للمستشفى للاطمئنان على الطفل حسن وتواصل الصديق مع والدة الطفل المجني عليه عارضا مساعدته، مضيفا أنه تواجد في اليوم التالي للاطمئنان على حسن أيضاً وتقابل مع والده واكتشف أنه صديق قديم له وكانت مفاجآة لهما.

كما أضاف أنه واصل على الذهاب إلى المستشفى للاطمئنان على الطفل إلى أن تفاجأ بعدها بانتشار تفاصيل الواقعة على مواقع التواصل، متابعا أن الطفل حسن خرج من المستشفى ويتواجد حاليا في منزله، و تم التحقيق معه في النيابة.

وتابع أن ما حدث كان بطريق الخطأ، مؤكدا أنه يتمنى أن تنتهى القضية بشكل يحفظ مصلحة ومستقبل طفله وألا تتسبب بعداوات مع صديقه والد الطفل حسن، معربا عن أمنيته أن تعفو أسرة الطفل عن ابنه.

السبب مواقع التواصل

أما عن الوضع القانوني لابنه، فكشف الأب أنه سلم نجله للشرطة، وتم عرضه في اليوم التالي على النيابة للتحقيق حيث قررت إيداعه في دار الرعاية الاجتماعية لمدة أسبوع، كونه حدثا يبلغ من العمر 14 عاما، مضيفا أنه تقابل مع والد الطفل حسن وقال له الأخير إنه يريد الاطمئنان على صحة نجله وبعدها يمكن الحديث حول القضية ومسارها القانوني.

كما ذكر أن مواقع التواصل وراء تصعيد الأحداث في القضية، وقد أحدثت ضررا للأسرتين، مشيرا إلى أن حالة ابنه النفسية تأثرت بشكل كبير.

الطفل المتهم معاذ عيسى

يطلب العفو

كما لفت إلى أن ابنه أخطأ فعلاً، لكنه يبقى طفلاً صغيراً لا يتحمل كل ما يجري معه، مؤكدا أن يشعر بألم أسرة الطفل حسن ويتمنى أن تتحسن صحته سريعا، طالبا من أسرته العفو عن ابنه ومتعهدا بتقديم ما يرضيهم.

الجدير ذكره أن شيماء حجازي والدة الطفل الضحية، حسن علوان، كانت ذكرت أن حالة ابنها كانت حرجة حيث يرقد في العناية المركزة بعد إجراء جراحة عاجلة، لإزالة جزء من الآلة الحديدية غرس داخل رأسه أدى لتفتت أجزاء من الجمجمة، فضلا عن معاناته من ارتفاع شديد في ضغط الدم.

والطفل عيسى كان انضم إلى برنامج "ذا فويس كيدز" بموسمه الثالث في العام 2020، حينها ظهر يغني للفنان أحمد عدوية أغنية "عيلة تايهة"، ونال إعجاب المدربين منضماً إلى فريق الفنان محمد حماقي، إلى أن خرج من المسابقة بعدما اختار الفنان طفلاً آخر.