شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مشروبات مفيدة لمريض السكر .. أبرزها الشاي بهذا الشرط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض السكر يجعل المصابين به أكثر حرصا فى تناول أي من الأطعمة أو شرب المشروبات السكرية التى يمكن أن تسبب لهم مضاعفات تؤثر على حياتهم، وهناك بعض المشروبات الطبيعية المفيدة لمرضى السكر وفقا للأبحاث العلمية الحديثة ، يستطيعون تناولها دون أن تكون ضارة على صحتهم أو ترفع من مستوى السكر فى الدم.

وذكر موقع health line " الطبى ، أن المشروبات المرتفعة فى الدهون ومحتوى السكر تؤدى إلى تفاقم مستويات مرض السكر وتسبب مضاعفات طبية شديدة، وقال إن هناك بعض المشروبات الصحية لمريض السكر يجب تناولها وأخرى لابد من الابتعاد عنها تماما، وهى :

1- الماء

الماء هو أفضل المشروبات لمرضى السكر ، وشرب كمية كافية من الماء أمر ضرورى.



شرب المياه

2- الشاي

الشاى خال من السعرات الحرارية والسكر ، يحتوى على مضادات الأكسدة، ومن الممكن أن يقوم مريض السكر بشرب الشاى طوال اليوم دون قلق، مع تجنب استخدام الكريم أو العسل لتحلية الشاى لأنها ضارة مثل السكر.



تناول الشاى

3- العصائر الطازجة غير المعبئة

تجنب شرب العصائر المعبئة ذات المواد الحافظة ، والاعتماد على عصير الفواكه الطازجة .

4- تناول حليب اللوز وحليب الصويا

ينصح دائما بالحليب منزوع الدسم لمرضى السكر، لأنه يحتوى على مستوى منخفض من الدهون ولابد من تجنب الحليب البقرى لأنه كامل البروتين ويحتوى على الدهون، ويمكن أن يؤثر بخطورة على مرضى السكر 1 و 2 ، أما حليب الصويا فهو بديل مغذى لحليب البقر، كما أنه يحتوى على الدهون الصحية التى تسمى الأحماض الدهنية غير المشبعة وغير اللاكتوز الحرة.

وحليب اللوز، هو بديل آخر جيد لحليب البقر، ويساعد فى السيطرة على مستوى السكر فى الدم ويخفض كمية الأنسولين التى يحتاجها جسمك.

ونصح التقرير الطبى بضرورة تجنب المشروبات الغازية ، حيث تحتوى زجاجة من المشروبات الباردة أو الصودا على حوالى 10 ملاعق كبيرة من السكر، وهو أمر غير صحى لمرضى السكر ولذلك من المهم تجنب المشروبات الباردة والمشروبات الغازية.