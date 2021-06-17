لماذا لا يجب التخلص من كل الدهون فى نظامك الغذائى لإنقاص الوزن؟

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القاهرة - سامية سيد - إذا كنت شخص يحاول إنقاص الوزن لابد أنك سمعت أنه يجب التوقف عن تضمين الدهون في نظامك الغذائي، ولكن هناك دهون صحية تمثل عنصرًا غذائيًا أساسيًا في خطة النظام الغذائي لا ينبغي استبعادها.

لماذا لا يجب تقليل الدهون من نظامك الغذائي لإنقاص الوزن؟

على الرغم من الاعتقاد السائد ، فإن تناول الدهون لا يجعلك تكتسب وزنا زائدا إذا تناولتها باعتدال، فالدهون عنصر حيوي في نظام غذائي متوازن، ويتطلب جسمك الدهون الغذائية لأداء مجموعة متنوعة من الأنشطة البيولوجية، وقد يؤدي عدم تلقي ما يكفي من الدهون في نظامك الغذائي إلى صعوبة عمل جسمك بشكل صحيح ، مما يؤدي إلى مشاكل صحية.

أسباب احتياج جسمك للدهون

1. تساعد في امتصاص الفيتامينات

تعتبر الدهون ضرورية بسبب محتواها العالي من الطاقة، مما يسمح بتخزين أكبر قدر من الطاقة بأقل كمية من المواد الغذائية، حيث تمكّن الدهون البشر من الاستفادة من الفيتامينات التي تذوب فيها وتوفر الأحماض الدهنية الأساسية التي لا تستطيع أجسامهم إنتاجها، يمكن أن يؤدي نقص الدهون في الجسم إلى صعوبة تناول فيتامين أ ود و هـ و ك ، مما قد يؤدي إلى مجموعة متنوعة من المشكلات الصحية.

2. ضرورية لصحة الدماغ والعين

أظهرت الدراسات أن حمض إيكوسابنتاينويك (EPA) وحمض الدوكوساهيكسانويك (DHA) وهما أحماض أوميجا 3 الدهنية تساعد في الحفاظ على صحة الدماغ والجهاز العصبي المركزي وشبكية العين، ولا ينتج جسمك هذه الأحماض الدهنية ويجب الحصول عليها من خلال الطعام.

3. لها دور مهم في التئام الجروح

أظهرت الدراسات أن الأحماض الدهنية الأساسية يمكن أن تساعدك في التئام الجروح وتجلط الدم.

4. تحافظ على الهرمونات تحت السيطرة

قد تساعد الدهون الصحية في تنظيم الهرمونات التي تتحكم في الشهية والتمثيل الغذائي والشعور بالامتلاء، فوفقًا لدراسة نُشرت في The Nutrients ، فإن الأحماض الدهنية متوسطة السلسلة ، مثل تلك الموجودة في زيت جوز الهند أو زيت النخيل الأحمر ، قد تساعد في تنظيم الخلايا التي تتحكم في استجابة الجسم للأنسولين.

5. مصدر للطاقة

الدهون هي أبطأ مصدر للطاقة ، لكنها أيضًا الأكثر كفاءة في استخدام الطاقة، حيث يحتوي كل جرام من الدهون على حوالي 9 سعرات حرارية من الطاقة، على سبيل المثال ، يحتوي كل جرام من الكربوهيدرات أو البروتين على أربعة سعرات حرارية فقط، ويخزن الجسم أي فائض من الطاقة على شكل دهون.

ليست كل الدهون صحية

ولكن، عندما نتحدث عن الدهون التي تساعدك على إنقاص الوزن، فإننا نتحدث عن الدهون الصحية، فالمفتاح للحفاظ على الصحة ومحاولة إنقاص الوزن هو اتباع نظام غذائي قليل الدسم والتركيز على تناول الدهون "المفيدة" وتجنب الدهون "السيئة" الضارة.

تشمل الدهون "الجيدة" الدهون الأحادية غير المشبعة والدهون المتعددة غير المشبعة التي تشمل الخضراوات والمكسرات والبذور والأسماك، والدهون غير الصحية هي دهون متحولة، والتي تحتاج إلى التخلص منها من نظامك الغذائي لفقدان الوزن.

ثم هناك الدهون المشبعة، والتي ليست ضارة مثل الدهون المتحولة، ولكن يجب تناولها باعتدال، مثل اللحوم الحمراء والزبدة والجبن ، يمكن أيضًا العثور على الدهون المشبعة في الدهون النباتية مثل جوز الهند وزيت النخيل.