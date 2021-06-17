موجز الخليج 365 للتكنولوجيا.. أكبر تحديث لأندرويد وتسريب ويندوز 11

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في مجال التكنولوجيا على مدار الساعة، وسط تغطيات للقطاع على الصعيدين الإقليمي والدولي.

أطلقت شركة "جوجل" مزايا جديدة لهواتف "أندرويد" خلال هذا الصيف، والتي أضيفت فعليا لهواتف "بيكسل".

بعد سلسلة من الأخطاء الكارثية، تعود لعبة "سايبربانك 2077" إلى عشاقها عبر متجر "بلايستيشن"، بينما أسدت سوني نصائح ومحاذير للاعبين.



بحسب مؤشر المركز الإقليمي لمعلومات شبكة الإنترنت في آسيا والمحيط الهادي (APNIC).

يزداد الطلب على سماعات البلوتوث اللاسلكية خلال فصل الصيف، لذلك ثمة 4 نصائح مهمة يجب مراعاتها عند الشراء.



بدأت شركة "إيكيا" عملاق الأثاث الأوروبي، تنفيذ خططها لإنتاج مكبرات صوت، تتوافق بشكل طبيعي مع ديكور المنزل.

شهدت دبي إطلاق أول تطبيق إلكتروني للعقارات في الإمارات، يجمع المطورين العقاريين والراغبين في الشراء والمعلنين عن العقارات.

تسريب نشره موقع بايدو الصيني، كشف عن نظام التشغيل الجديد "windows 11" من شركة مايكروسوفت عبر الإنترنت.

