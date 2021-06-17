موجز الخليج 365 للسياحة.. تحدي "تاج محل" وأوروبا ترحب بالأمريكيين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز أحداث قطاع السياحة، لتقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث السياحية على الصعيدين العربي والدولي.

بوادر قوية لإنتعاش السياحة في أوروبا، وأمريكا، وتزايد أعداد السائحين لمعدلات أكبر من قبل تفشي جائحة فيروس كورونا.

أعاد موقع "تاج محل"، أبرز معلم سياحي في الهند، فتح أبوابه الأربعاء، بعد شهرين من الإغلاق بسبب موجة فيروسية قاتلة في البلاد.

وافق الاتحاد الأوروبي على رفع قيود السفر عن الوافدين من 8 دول ومناطق بينها الولايات المتحدة ولبنان، وفق ما أفاد دبلوماسيون الأربعاء.

وقعت الإمارات والسعودية مذكرة تفاهم في مجال أمن الطيران تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.