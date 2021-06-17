شكرا لقرائتكم خبر عن علاجات منزلية لاستعادة حاسة الشم بشكل طبيعى بعد التعافى من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤثر فيروس كورونا على الأشخاص بطرق مختلفة، فمن الممكن أن تظهر أعراض على بعض المصابين بكوفيد 19، بينما لا تظهر أعراض على البعض الآخر، وتختلف هذه الأعراض أيضًا اعتمادًا على مستوى الخطورة، ولكن الأعراض الشائعة تشمل الحمى وآلام الجسم وفقدان الرائحة والتذوق والقشعريرة وضيق التنفس.

ووفقا لتقرير موقع "healthsite" يعد الفقدان الكامل أو الجزئي للرائحة (المعروف أيضًا باسم فقدان الشم) أحد الأعراض الأولى والأكثر شيوعًا التى تشير إلى الإصابة بفيروس كورونا، ووفقًا لدراسة نشرت في مجلة الطب الباطني، فإن ضعف حاسة الشم (وهو فقدان الشم أو التذوق) أكثر انتشارًا في حالات كورونا الخفيفة ويستغرق التعافى منه حوالى 22 يومًا.

وكشفت الدراسة أيضًا أن 95% من المرضى يتعافون من حاسة الشم في 6 أشهر بعد الإصابة، وإذا كنت تعاني من فقدان حاسة الشم بسبب كورونا أو لأسباب أخرى، فهناك 4 علاجات طبيعية لمساعدتك على استعادة حاسة الشم لديك:

هناك تدخلات طبية لفقدان حاسة الشم اعتمادًا على السبب، لكن الأطباء يوصون أيضًا بالتدريب على الشم كإستراتيجية إضافية في المنزل، في هذه الطريقة، عليك شم سلسلة من 4 روائح قوية يمكن العثور عليها في المنزل، أو يمكنك استخدام أربعة زيوت أساسية مختلفة، استنشق كل رائحة برفق لمدة 20 ثانية وكرر العملية ثلاث مرات يوميًا لمدة 6 أسابيع باستخدام نفس الروائح الأربع.

لسنوات تم استخدام زيت الخروع كعلاج للأنف أو ممرات الأنف لاستعادة فقدان الرائحة في الطب البديل، يقول الخبراء إن مكونه النشط، حمض الريسينوليك، يساعد في مكافحة الالتهابات، ويقلل من تورم مجرى الأنف والالتهابات الناجمة عن نزلات البرد والحساسية.

ضع قطرتين من زيت الخروع الدافئ في كل أنف مرتين يوميًا في الصباح وقبل النوم مباشرة، تأكد من أنها ليست ساخنة.

يوصي خبراء العلاج الطبيعي بشرب شاي الزنجبيل لعلاج فقدان الشم في المنزل، ووفقًا لهم فإن شاي الزنجبيل يساعد في تقليل التهاب المسالك الهوائية الأنفية ويمنع تكوين المخاط الزائد الذي يسد الممرات الأنفية، مما يتسبب في فقدان حاسة الشم، يمكنك استخدام مسحوق الزنجبيل الخام لتحضير هذا المشروب العشبي.

الغسل بالماء المالح علاج فعال لفقدان حاسة الشم بسبب الحساسية أو احتقان الجيوب الأنفية، يساعد في طرد المواد المسببة للحساسية والمخاط من تجويف الأنف.

لعمل محلول ملحي في المنزل، أضف نصف ملعقة صغيرة من الملح ونصف ملعقة صغيرة من صودا الخبز في كوب من الماء المقطر، الآن باستخدام حقنة طبية ، قم برش المحلول في فتحة أنف واحدة، أثناء القيام بذلك قم بإمالة رأسك للخلف، اتركه يخرج من فمك وكرر العملية على فتحة الأنف الأخرى، افعل ذلك عدة مرات يوميًا.