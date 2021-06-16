عالم أسترالي لـ"الخليج 365": علاج قريب لضرر الرئة عند مرضى "كوفيد-19"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توقع عالم أسترالي إنتاج علاج قريب لعلاج ضرر الرئة عند مرضى "كوفيد-19" بعد اكتشاف الآلية التي يستخدمها فيروس كورونا المستجد.

وكشف العالم الأسترالي مارك كوانساكول، الأستاذ بقسم الكيمياء الحيوية وعلم الوراثة بجامعة لاتروب وفريقه البحثي، عن حدوث تفاعل بين بروتين "غلاف" فيروس كورونا المستجد، وبروتين بشري، له وظيفة أساسية للحفاظ على بطانة الرئتين، ويكون نتيجة هذا التفاعل حدوث دمار للرئة تم وصف كيفية حدوثه بالتفصيل خلال دراسة نشرت بدورية "كومينيكيشن بيولوجي".







وقال كوانساكول في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن "وقف هذا التفاعل يمكن أن يكون علاجا فعالا للرئة عند مرضى (كوفيد -19)، وهو أمر يمكن الوصول إليه سريعا، تحت ضغط الحاجة لمثل هذا الدواء، أسوة بما حدث في اللقاحات".

وأضاف: "في ظل الظروف العادية، قد يستغرق الأمر منا سنوات عديدة لتحويل نتائجنا إلى علاج، لكن الوباء أظهر أنه يمكننا الحصول على لقاح في 12 شهرًا عندما كان الأمر يستغرق 10 سنوات، لذلك آمل أن نتمكن من الحصول على شيء أسرع أيضا من النتائج التي توصلنا إليها".

وأوضح أن الدواء سيتم استخدامه للمرضى الذين تظهر عليهم عدوى شديدة، لضمان عدم تعرضهم لضرر طويل الأمد في الرئة سيؤثر على المدى الطويل، ويمكن أن يساعد الأفراد الذين لم يتم تطعيمهم، لكنه لن يعالج (كوفيد -19)، بل يمنع فقط تلفًا كبيرًا في الرئة ، لذلك فهو من وجهة نظري يجب استخدامه مع اللقاح إن أمكن.

وعن الاختلاف بين نتائج ما توصلوا إليه، ونتائج دراسة أمريكية نشرت في نفس الأسبوع بدورية "نيتشر كومنيكيشن"، ورصدت أيضا التفاعل بين بروتين "غلاف" فيروس كورونا المستجد، والبروتين البشري، قال كوانساكول: "النتائج التي توصلنا إليها متشابهة جدًا مع ما ذكره فريق الولايات المتحدة ، ومع صدور كلا التقريرين في نفس الأسبوع، يتحقق كلا الفريقين من صحة عمل كل منهما".





وتابع: "لكننا نختلف في شيء واحد، هو أننا قارنا خلال الدراسة سلوك فيروس متلازمة الشرق التنفسية (ميرس)، وسارس الذي اندلع منذ أكثر من 15 عامًا، وكورونا المستجد، ورصدت نتائجنا أن متلازمة الشرق الأوسط التنفسية لا تستخدم نفس الآلية، وهو ما يفسر سبب اختلاف التأثير على أنسجة الرئة بين متلازمة الشرق الأوسط التنفسية وفيروس كورونا المستجد، وهذا يختلف عما فعله الفريق الأمريكي الذي تناول فيروس كورونا المستجد فقط".