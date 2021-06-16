شكرا لقرائتكم خبر عن مقارنة بين فيروس كورونا والحساسية.. اعرف أبرز الفروق بينهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتشابه أعراض فيروس كورونا مع العديد من الأمراض الأخرى، مثل الحساسية، وغالباً ما يتم الخلط بين أعراض الحساسية وأعراض فيروس كورونا، لذا في هذا التقرير نتعرف على أبرز الفروق بين فيروس كورونا والحساسية ومقارنة بينهما في الأعراض والانتشار والأسباب، بحسب ما ذكر موقع "تايمز أوف إنديا".

مقارنة بين فيروس كورونا وبين الحساسية وكيفية التفرقة بينهما

ما هو فيروس كورونا؟

يحدث فيروس كورونا عندما يصاب الجسم بسلالة من سلالات الفيروس التاجى، وهو مرض شديد العدوى يصيب الجهاز التنفسي، ويمكن أن ينتشر عن طريق الهواء والاتصال الجسدي.

ما هى الحساسية؟

هى نوع من التفاعل يحدث استجابةً لتلامس الجهاز المناعي مع مادة غريبة، وتسمى أيضًا حمى القش.

لا يمكن أن تنتقل الحساسية من شخص لآخر لأن الأشخاص المختلفين قد يكون لديهم حساسية من مواد مختلفة.

تشمل أكثر أنواع الحساسية شيوعًا حبوب اللقاح والغبار.

أعراض فيروس كورونا

التعب والسعال وصعوبة التنفس والحمى وفقدان الشم والتذوق من الأعراض الشائعة لعدوى فيروس كورونا.

أعراض الحساسية

تشمل أعراض الحساسية انسداد أو سيلان الأنف والعطس وحكة الجلد والأنف والعينين والصفير والتورم.

- نصائح للوقاية من فيروس كورونا

وفقاً لمنظمة الصحة العالمية فهناك مجموعة نصائح تساعد في الوقاية من فيروس كورونا، وتشمل:

- ارتد قناعاً "كمامة" عند الخروج من المنزل.

- اغسل يديك لمدة 20 ثانية على الأقل بالماء والصابون بعد العودة من الخارج.

- احتفظ بالمطهر في متناول يدك حتى تتمكن من استخدامه أثناء عدم توفر الماء والصابون.

- اغسل وعقم جميع البقالة والأشياء الأخرى التي تأتي من الخارج.

الوقاية من الحساسية

فيما يلي بعض الإجراءات البسيطة التي يمكن للمرء اتخاذها للوقاية من الحساسية:

- التعرف على الأطعمة التي يمكن أن تثير الحساسية لديك.

- لا تأخذ أي دواء دون استشارة الطبيب، استشر طبيبًا مختصًا دائمًا لتجنب أي حساسية.

- خلال فصل الربيع ، تكون حبوب اللقاح والغبار نشطة للغاية، وقد يشعر الأشخاص الذين يعانون من الحساسية المماثلة بعدم الراحة، تناول الأدوية بانتظام.

- احتفظ ببطاقة تحتوي بوضوح على جميع أنواع الحساسية التي تعاني منها.

- حافظ على تعزيز مناعتك في جميع الأوقات عن طريق الأكل الصحي وممارسة الرياضة.