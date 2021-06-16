شكرا لقرائتكم خبر عن 7 نصائح للأمهات الحوامل للحفاظ على صحة الجنين خلال أول ثلاثة أشهر من الحمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر المرأة قدوم مولودها بفارغ الصبر، وتحرص على الحفاظ على سلامتها وصحتها خلال أشهر الحمل لمرور تلك الفترة الصعبة بأمان، وطبقا لتقرير نشر في موقع Healthline، فإن شهور الحمل الأولى تعد أصعب المراحل التي تمر بها الأم، حيث تعانى خلالها العديد من الأعراض المزعجة مثل الغثيان وألم البطن وفقدان الشهية والدوار، بجانب أنها المرحلة التي يتكون خلالها الجنين داخل الرحم، لذا فلابد من الالتزام بنظام غذائى واتباع بعض الإرشادات للحفاظ على صحة جنينك.

وأوصى الخبراء بعدة نصائح للأمهات الحوامل خلال أول ثلاثة أشهر من الحمل:1. إجراء الأشعة التليفزيونية بشكل دورى:

لابد من الالتزام بإجراء فحوصات "السونار" الدورية للاطمئنان على صحة جنينك، وتتبع مراحل تكوينه والتأكد من النبض في الشهر الأول من الحمل.

2. تناول المياه بكثرة

لابد من الإكثار من تناول المياه خلال فترة الحمل لأنها تحافظ على مستويات الرطوية داخل جسمك لجنينك وتحميك من ارتفاع الأملاح داخل الجسم والالتهابات بمجرى البول، التي قد تؤدى إلى الإجهاض.

3. قياس ضغط الدم:

لابد من الالتزام بقياس مستويات ضغط الدم طيلة فترة الحمل، لتجنب الارتفاع المفاجئ في الضغط الذى يعرضك لتسمم الحمل.

4. قياس مستويات السكر

يجب متابعة مستويات السكر بالدم بشكل دورى تجنبا للإصابة بسكرى الحمل.

5. تناول المكملات الغذائية

لابد من الالتزام بتناول الفيتامينات التي يوصى بها الطبيب والتي تكون غنية بحمض الفوليك اللازم لتكوين الجنين وحمايته من التشوهات الخلقية.

6. ممارسة النشاط اليومى

تعتقد الأمهات خلال بداية الحمل بضرورة الجلوس خوفا على حدوث الإجهاض، إلا أنه لابد من ممارسة النشاط اليومى بحذر والذى يسهم في تنشيط الدورة الدموية لكل من الأم والجنين.

7. اتباع نظام غذائى صحى

لابد من تناول أطعمة تحتوى على عناصر غذائية تساعدك خلال رحلة حملك خاصة الغنية بالحديد والفيتامينات التي تتواجد في الخضروات والفاكهة وتجنب الوجبات السريعة التي تكسبك مزيدا من الوزن دون فائدة صحية.