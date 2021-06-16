مع ارتفاع درجات الحرارة.. إليكم نصائح صحية للتعامل مع الطقس الحار

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 يونيو 2021 10:25 مساءً - مع بدء ارتفاع درجات الحرارة، يعاني غالبية الأشخاص من مشاكل صحية متنوعة، في مقدمتها: جفاف الجسم، والإسهال وغيرها.

لذلك، ينصح الأطباء شرب السوائل وتناول الفاكهة والخضار الطازجة، للتغلب على الحرارة والجفاف والاستفادة من العناصر الغذائية وتفادي الصداع والإرهاق.

وقدمت اختصاصية التغذية ماريال منصور مجموعة من النصائح الصحية للتعامل بشكل صحي والاستمتاع في الوقت عينه بهذا الطقس.

أولاً – السوائل:

أ – الماء: يعتبر شرب الماء أساسياً جداً لتفادي الجفاف في فصل الصيف، ويساعد في تعويض السوائل التي يخسرها الجسم خلال التعرق. لذا، ينصح بشرب 6-8 أكواب من الماء كل يوم.

ب – الزهورات: كاليانسون والشاي الأخضر والبابونج والزنجبيل، لأنها تساعد في مقاومة العطش، ومنع جفاف في الجسم.

ج – الشاي الأسود والقهوة: تحتوي على مادة الكافيين، ويجب عدم الإكثار منها لأنها مدرة للبول، وتعرّض الجسم إلى الجفاف.

ثانياً – الخضار:

لا شك في أن للخضار أهمية في تنشيط الجسم وتزويده بالعناصر الغذائية المهمة، ومن أهمها:

أ – الخيار: يحتوي على نسبة 95% من الماء ويساعد في ترطيب الجسم.

ب – الخس: يحتوي على نسبة عالية من المياه، ويتميّز بخصائصه المضادة للأكسدة. ويمكن استخدام الخس لتحضير عصير أخضر يساعد الجسم في التخلص من السموم.

ج – الكرفس: غني جداً بالمياه بنحو 95%، ويعدّ مصدراً مهماً للبوتاسيوم، الصوديوم، المغنيسيوم، الكالسيوم والفوسفور.

د – البندورة: تحتوي على نسبة 93% من الماء. وتدخل كمكوّن أساسي في كثير من مأكولاتنا بخاصة اليخانة ولمحاشي والسلطات.

ثالثاً – الفواكه:

أ – البطيخ الأحمر: أحد أنواع الفواكه الصيفية المفيدة جداً، لأنه يحتوي على نحو 98% من الماء، فهو يساعد في إبقاء الجسم رطباً لساعات طويلة. كما يحتوي البطيخ على مادة الليكوبين التي تحمي خلايا الجلد من أضرار أشعة الشمس، ويعتبر مصدراً مهماً للألياف، التي تسّهل حركة الأمعاء.

ب – الشمام أو البطيخ الأصفر: يعد الشمام (البطيخ الأصفر اللون) مصدراً غذائياً مهماً لمنع الجفاف لاحتوائه على كميات كبيرة من الماء، ويعدّ مدراً للبول أي يساعد الجسم على التخلص من السوائل الزائدة والملح، كما أن الشمام يمكن إدراجه في النظام الغذائي قليل السعرات، إذ يحتوي كوب واحد منه على 60 وحدة حرارية.

ج – البرتقال: فاكهة حمضية غنية بالفيتامين “ج” الذي يساعد في تعزيز المناعة، يحتوي على حوالى 80% من الماء.

د – الكيوي غني جداً بالمياه والألياف. ويعتبر مصدراً هاماً جداً للبوتاسيوم، فعند التعرق وبخاصة في فصل الصيف، يخسر الجسم كميات كبيرة من البوتاسيوم، ويمكن الإستعانة عنها من خلال تناول المأكولات الغنية بالبوتاسيوم كالكيوي.

هـ – العنب: يعتبر من الفاكهة الغذائية الغنية بالماء، ويحتوي على فيتامينات ومعادن ومضادات الأكسدة لمحاربة الأمراض السرطانية.

و – الخوخ: غني بالفيتامينات ج وهـ، ويحتوي على كميات مهمة من الكالسيوم والنحاس والحديد والمغنيسيوم والزنك والمنغنيز، والفوسفور. إضافة إلى الألياف ومضادات الأكسدة التي تساهم في حماية الجسم من الأمراض، ويمنح الترطيب الكافي في فصل الصيف.