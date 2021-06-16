بالصور.. "كعكة سلام" سويسرية احتفالا بقمة بايدن وبوتين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ابتكرت خبازة سويسرية ما سمته "كعكة سلام" احتفالا بقمة بايدن-بوتين الرئاسية، مستلهمة الفكرة من تقاليد المطبخين الأمريكي والروسي.

وكُتب أعلى الكعكة باللون الأزرق الداكن عبارة "بيس أوف كيك" إلى جانب علمي البلدين ورموز لهما، عبارة عن دمية وإبريق لتحضير الشاي لروسيا وكوكاكولا وحلوى مارشميلو للولايات المتحدة.



وفي الداخل كان نصف الكعكة بنكهة العسل، وفقا للتقاليد الروسية ونصفها الآخر باللون الأحمر الغامق، الشائع في الولايات المتحدة، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وقالت أولجا جونسون، مالكة مخبز كريستي في جنيف، حيث عُقدت قمة الرئيسين الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين، إن: "النية لم تكن بيع الكعكة، كانت بمثابة تذكار، لكن كان رد الفعل بخصوصها رائعا وطلب العديد من الأشخاص منها"، موضحة أنها "بيعت كلها أمس الثلاثاء الأمر الذي دفعها لصنع المزيد".





وقالت جونسون، وهي مولودة لأبوين روسيين ومتزوجة من أمريكي، إنها كانت تأمل أن تكون الكعكة سببا في رسم البسمة على وجوه الناس وشعورهم بالراحة.

وأضافت: "كلنا نأمل أن تكون القمة سلمية ونتيجتها طيبة للغاية وإيجابية، نأمل في ذلك وأعتقد أن جنيف تريد هذا وكل العالم يريد هذا".

واختتم بايدن وبوتين قمتهما، مساء الأربعاء، وأعلن الكرملين، أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن تبنيا، في ختام محادثاتهما في جنيف، إعلانا مشتركا حول الاستقرار الاستراتيجي.





وأوضح الكرملين، أن تم الاتفاق بين واشنطن وموسكو خلال بيان مشترك، على عدم وجود أي فائز في الحروب النووية.

وأكد البيان الأمريكي الروسي المشترك، أن واشنطن وموسكو قادرتان على إحراز تقدم في تحقيق الأهداف المشتركة والحد من مخاطر الصراعات المسلحة.