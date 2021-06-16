تعرف على أول مشترٍ للسيارة الكهربائية المصرية "نصر E70"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلقت مصر، الأربعاء، أول سيارة كهربائية مصرية "نصر E70"، التى سيتم إنتاجها من خلال شركة النصر للسيارات" الحكومية".

أعلنت ذلك وزارة قطاع الأعمال العام المصرية، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، بمحطة شحن "انفينتي" بمدينة الشيخ زايد طريق القاهرة- إسكندرية الصحراوي.

أول مشتري

وقال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام بمصر، حسب وسائل إعلام محلية، إن شركة حسن علام التابعة للوزارة أول مشترٍ لسيارة "نصر E70" بحجز 20 سيارة.

وأوضح الوزير المصري، أنه أيضًا حجز سيارة كهربائية من السيارة، التي سيتم تجميعها في شركة النصر للسيارات الحكومية والمقرر إنتاجها خلال العام المقبل.

كما أعلن وزير الكهرباء المصري، محمد شاكر، حجز سيارة كهربائية، ليكون بذلك تم حجز 23 سيارة من أول إنتاج للشركة، دون أن يوضح الحاجز الأخير.

الإنتاج التجريبي

وقال توفيق، إنه سيتم بدء إنتاج أول 100 سيارة كهربائية "E70 " بمصنع النصر للسيارات في يوليو/ تموز 2022.

وتستهدف الحكومة المصرية، بدء إنتاج السيارة الكهربائية "نصرE70"، بشركة النصر للسيارات منتصف عام 2022 بطاقة إنتاجية تصل إلى 25 ألف سيارة سنويًا، لتكون أول سيارة كهربائية مصرية الصنع.

ومن المنتظر أن تبلغ نسبة المكون المحلي في السيارة المصرية نصر E70 نحو 58 % في المرحلة الأولى على أن ترتفع على مدار سنوات التنفيذ.





وأضاف الوزير أنه قد تم استيراد نحو 13 سيارة E70 كهربائية كاملة الصنع من شركة "دونج فونج" بالصين لعمل الاختبارات لها في الأجواء المصرية، كأحد الخطوات الضرورية قبل الوقوف على المواصفات النهائية للسيارة التي سيتم إنتاجها محليا بمصانع شركة النصر للسيارات والتي ستحمل علامتها "نصر" المعروفة.

ولفت توفيق، أنه من المقرر البدء في الاختبارات أول يوليو/تموز المقبل لمدة 3 شهور.

محطات الشحن للسيارة الكهربائية

وناقش الوزير المصري مع الإدارة التنفيذية للشركة، بعض التفاصيل الخاصة بشحن الكهرباء من خلال مختلف أنواع الشواحن المتوفرة من خلال المحطات العامة الحالية ويبلغ عددها حوالي 75 محطة مخطط زيادتها إلى 3 آلاف محطة في السنة الأولى لإنتاج السيارة.

وكشف المؤتمر الصحفى لوزير قطاع الأعمال العام المصري، عن التعاون مع شركة "أوبر" في اختبار السيارات الكهربائية الجديدة من خلال رحلاتها المختلفة، وتوفير سائقين لها، كما يجرى الاتفاق مع شركة "انفينتي" لتوفير عملية الشحن.

السرعة والأمان

وحسب مواقع محلية، تتمتع السيارة "نصر E70" بقدرة عالية تصل إلى 147 حصان وسرعة قصوى تصل إلى 150 كيلومتر في الساعة، كما يمكنها السير من 400 كيلومتر حتى 500 كيلو متر في الشحنة الواحدة.





وبهذا تتوفر السيارة بمدى كهربائي عال يضاهي الماركات العالمية مثل "هيونداي"، و "فولكسفاجن".

وتحتوي السيارة على أنظمة الأمان والسلامة مثل نظام ABS ، ونظام EBD ، ونظام ESC ، ونظام BA ، ونظام TCS ، ونظام HSA ، ومؤشر إطارات bsd.

كما زودت السيارة "نصر E70" بشاشة داخلية كبيرة وشاشة أخرى للتحكم، وتكييف هواء بتكنولوجيا بلازما للحماية من البكتيريا والفيروسات، وفتحة سقف، وإمكانية رؤية محيط السيارة بزاوية 360 درجة.

مدة الشحن

ويستغرق شحن السيارة "نصر E70" بشاحن قدرته 7.3 كيلووات/ساعة، نحو 6-7 ساعات، و4 ساعات بشاحن قدرته 22 كيلووات/ساعة، وما بين 30، و40 دقيقة بشاحن DC قدرته تتعدى 50 كيلووات/ساعة.





ووفقاً للمعلن فإن تعريفة الشحن الخاصة بالسيارات الكهربائية سوف تكون جاذبة للمستثمر والمشتري، وسيكون السعر بالنسبة للشحن أقل من استهلاك البنزين.

السعر والدعم

وسيتم طرح فئتين من السيارة، إحداهما للاستخدام الخاص، والأخرى للاستخدام في سيارات التاكسي.

وسعر أعلى فئة للاستخدام الخاص، يتراوح بين 300 ألف جنيه حتى 320 ألف جنيه.

ومن المقرر أن تقدم الحكومة 50 ألف جنيه دعما لكل سيارة في مراحل الإنتاج الأولى، لتشجيع تسويقها محليا.

النصر للسيارات

وشركة "النصر للسيارات" هي شركة مصرية لصناعة سيارات الركوب وشاحنات النقل الثقيل، وهي تابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية الحكومية.

وتعد أول شركة سيارات في مصر والشرق الأوسط، وهي تقع في وادي حوف بحلوان جنوب القاهرة، وتم تأسيسها 1959 عام ضمن مشروع القيادة المصرية بهدف إنشاء مشروع قومي يقوم بنهضة صناعية كبرى.