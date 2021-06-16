موجز ”الخليج 365” للسيارات.. أروع التصميمات وتفضيلات الأثرياء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز أحداث قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة إلى القارئ تغطي تطورات القطاع المهمة.

توفرت خلال عام 2021 مجموعة بديعة من السيارات جمعت بين الحداثة والكلاسيكية، عدت من أجمل التصميمات المطروحة بالأسواق حاليا.

وكشف موقع "أوتو كار" المختص بأخبار السيارات عن قائمة، تضم أبرز السيارات الأجمل في تصميمها التي توفرت بالأسواق خلال العام الجاري، من السيارات المعاصرة والكلاسيكية.

طرحت فورد الأمريكية، العقد الماضي، مجموعة مميزة من الموديلات حققت نجاحا كبيرا على مستوى المبيعات.

وفي تقرير بالصور، قدم موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات قائمة أبرز السيارات التي قدمتها ماركة فورد على مدار السنوات العشر الماضية.

تسعى ماركة لاند روفر لتوفير خيارات متعددة لعملائها المهتمين بالطاقة الخضراء، بتطوير المزيد من السيارات العاملة بطاقة الهيدروجين.

ومن أبرز الموديلات التي تستعد لاند روفر لتقديم نسخة بالهيدروجين منها، النسخة الأحدث من طراز "ديفندر" وتبدأ برنامج اختبارها العام الجاري.

نشرت تويوتا صورة تشويقية للنسخة 2022 الأحدث من شاحنة "توندرا" ركزت على المحرك الجديد الذي ستطرح به.

ونقل موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات الصورة وعكست ما تم الكشف عنه من تسريبات حول محرك الشاحنة الجديدة على أن يكن توربيني مزدوج، من فئة V6.

تفاصيل مثيرة عن السيارات المفضلة لأثرياء العالم، كشفها تقرير متخصص، أوضح أن أغلبهم يقتني موديلات تقليدية رغم ثرواتهم الطائلة.

وكشف موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات عن قائمة سيارات أغنى أغنياء العالم، ويستخدمونها في حياتهم اليومية.