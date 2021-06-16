شكرا لقرائتكم خبر عن إزاي تعرف انك مريض ضغط؟ تعرف على الأعراض وطرق الوقاية والعلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفاع ضغط الدم من الأمراض المنتشرة على مستوى العالم، والتي تعد أحد عوامل الخطر التى قد تؤدى لإصابتك بأمراض القلب والسكتة الدماغية والنوبة القلبية، وارتفاع ضغط الدم نادرًا ما يكون له أي أعراض، لذا يُعرف بأنه "مرض صامت"، ولكن بالرغم من هذا يمكنك اكتشاف أنك مريض بارتفاع ضغط الدم، وفقاً لموقع " riversideonline".



ارتفاع ضغط الدم

كيف تعرف أنك مريض ضغط وما أعراض ارتفاع ضغط الدم؟

ضغط الدم هو قوة ضغط الدم على جدران الأوعية الدموية، يحدث ارتفاع ضغط الدم عندما تكون هذه القوة أعلى من المعتاد، غالبًا لا تظهر عليه علامات أو أعراض ويمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية أخرى إذا لم يتم علاجه، ويمكن أن يحدث ارتفاع ضغط الدم دون الشعور بأي أعراض غير طبيعية.

وتشمل العلامات المتأخرة على الإصابة بارتفاع ضغط الدم:

الصداع المعتدل أو الشديد، القلق ، ضيق التنفس ، نزيف الأنف ، خفقان القلب ، أو الشعور بنبضات في الرقبة هي بعض علامات ارتفاع ضغط الدم.

غالبًا ما تكون هذه علامات متأخرة على وجود ارتفاع في ضغط الدم لبعض الوقت، لذلك يوصى بإجراء فحوصات سنوية لجميع البالغين.



ارتفاع ضغط الدم

الفحص المنتظم أفضل طريقة لاكتشاف ارتفاع ضغط الدم

نظرًا لعدم وجود أي أعراض ، فمن المهم فحص ضغط الدم بانتظام، سيكون لضغط الدم رقمان:

- ضغط الدم الانقباضي هو الرقم العلوي ، ويقيس الوقت الذي يدفع فيه قلبك الدم عبر الأوعية الدموية.

-ضغط الدم الانبساطي هو الرقم الأدنى الذي يقيس الضغط بين دقات القلب.

على سبيل المثال، يشير 120/80 إلى ضغط الدم الانقباضي البالغ 120 وضغط الدم الانبساطي 80 ملم / زئبق، وهذا ضغط الدم الطبيعى وفقاً لمؤسسة القلب الأمريكية.

من هو المعرض لخطر ارتفاع ضغط الدم؟

يمكن أن يزيد تاريخ عائلتك ونمط حياتك وأدويتك من فرص إصابتك بارتفاع ضغط الدم، تتضمن عوامل خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم ما يلي:

تقدم العمر

زيادة الوزن

تاريخ العائلة (الوراثة)

النظام الغذائي الغني بالملح

بعض الأدوية ومضادات الالتهاب غير الستيرويدية وبعض مزيلات الاحتقان وأدوية إنقاص الوزن والمنشطات

-بعض الأمراض ، مثل انقطاع النفس الانسدادي النومي وأمراض الكلى وأورام الغدة الكظرية وأمراض الغدة الدرقية

- الكسل والخمول

-التبغ وتعاطي المخدرات

علاج ارتفاع ضغط الدم

عادة ما يشمل علاج ارتفاع ضغط الدم الأدوية وتغيير نمط الحياة باتباع أسلوب صحى مثل:

-إنقاص الوزن

-تناول نظام غذائي صحي

-الاقلاع عن التدخين

-تقليل التوتر

- تغيير بعض العادات اليومية مثل المشي أكثر.

-تناول كميات أقل من الملح.