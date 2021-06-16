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شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مظاهر لإهمال كبار السن فاحذروها.. تعرض حياتهم للخطر والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذرت جمعية “وقار” الخيرية، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، من مظاهر إهمال كبار السن، مما قد يعرض حياتهم للخطر.
وأوضحت الجمعية، أن من مظاهر إهمال كبار السن ما يلي:
• وجود أسلاك كهربائية مكشوفة وغير آمنة
• تركهم في مكان عام
• عدم نظافة الملابس
• نقصان الوزن بدون سبب
• الإصابة بمشاكل صحية كقرحة الفراش
يذكر أن جمعية وقار، هي خيرية مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتهدف الجمعية لمساندة كبار السن ودعم حقوقهم، ورفع مستوى الاهتمام بمكانتهم ودورهم في المجتمع.
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