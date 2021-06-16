بريطانيا تسجل أعلى حصيلة يومية بإصابات كوفيد-19 منذ فبراير

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت بريطانيا أعلى حصيلة يومية للإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) منذ فبراير// شباط.

ويأتي ذلك ليزيد المؤشرات على انتشار تحور جديد سريع العدوى اكتشف أول مرة في الهند.



وسجلت الحكومة البريطانية 9055 حالة إصابة، الأربعاء، وهو العدد الأكبر منذ 25 فبراير/ شباط ويزيد بنحو الخمس عن الحالات المسجلة في اليوم السابق.

كما سجلت 9 وفيات إضافية.

كانت بريطانيا قد أعلنت هذا الأسبوع تأجيل خطط لرفع معظم قيود كوفيد-19 المتبقية لمدة شهر، قائلة إنها ستستغل هذا الوقت للإسراع ببرنامج التطعيم البريطاني، الذي يعد بالفعل أحد أسرع البرامج في العالم.