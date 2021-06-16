أكثر من نصف مستحضرات التجميل يمكن أن تسبب مشاكل صحية وحتى السرطان

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 يونيو 2021 07:09 مساءً - من المرجح أن تحتوي أكثر من نصف مستحضرات التجميل الشائعة التي تباع في الولايات المتحدة وكندا على مستويات عالية من المواد الكيميائية السامة التي تسمى مواد polyfluoroalkyl (PFAS) ، حسبما حذرت دراسة جديدة.

وفي هذا السياق نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه..

اختبر باحثون من جامعة نوتردام أكثر من 200 منتج بما في ذلك كريمات إخفاء العيوب والأساسات ومنتجات العين والحاجب ومنتجات الشفاه ، ووجدوا أدلة على وجود PFAS في حوالي نصف (52 في المائة) منهم.

ومما يثير القلق أنّ الأبحاث السابقة ربطت بعض PFAS بمجموعة من القضايا الصحية ، بما في ذلك سرطان الكلى وسرطان الخصية وارتفاع ضغط الدم وأمراض الغدة الدرقية وانخفاض الوزن عند الولادة والسمية المناعية لدى الأطفال.

وقال البروفيسور جراهام بيسلي، الذي قاد الدراسة: “PFAS مادة كيميائية مستمرة، عندما تصل إلى مجرى الدم ، فإنها تبقى هناك وتتراكم.

“هناك أيضا ًخطر إضافي للتلوث البيئي المرتبط بتصنيع هذه المنتجات والتخلص منها ، مما قد يؤثر على العديد من الأشخاص.”

PFAS هي مجموعة كبيرة ومعقدة ومتزايدة من المواد الكيميائية المصنعة التي تستخدم على نطاق واسع لصنع أنواع مختلفة من المنتجات اليومية ، وفقاً للمعهد الوطني لعلوم الصحة البيئية.

وأوضحوا: “على سبيل المثال ، إنها تمنع الطعام من الالتصاق بأواني الطهي ، وتجعل الملابس والسجاد مقاوماً للبقع ، وتخلق رغوة مكافحة الحرائق أكثر فعالية. تستخدم PFAS في صناعات مثل الفضاء والسيارات والبناء والإلكترونيات والجيش.”

في الدراسة ، اختبر الفريق أكثر من 200 من مستحضرات التجميل لتحديد نسبة الفلورفيها، والذي يعتبر مؤشراً على استخدام PFAS في المنتج.

وكشف تحليلهم أنّ 56 في المائة من كريمات الأساس ومنتجات العيون ، و 48 في المائة من منتجات الشفاه و 47 في المائة من الماسكارا تحتوي على مستويات عالية من الفلور.

على وجه الخصوص ، تم العثور على أنّ المنتجات التي تم الإعلان عنها على أنها “طويلة الأمد” و “مقاومة للاهتراء” تحتوي على مستويات عالية ، وهو أمر لا يثير الدهشة ، وفقاً للفريق ، نظراً لأن PFAS غالباً ما يستخدم لمقاومة الماء وخصائص تشكيل الفيلم.

ومما يثير القلق ، أنه تم اختبار 29 منتجاً بدقة أكثر ، ووجدوا أنها تحتوي على ما يصل إلى 13 PFAS، وبأنّ واحدة فقط من هذه العناصر أدرجت PFAS كمكون.

وقال البروفيسور بيسلي: “هذا أمر خطير. تشير قياساتنا إلى الاستخدام الواسع النطاق لـ PFAS في هذه المنتجات، ولكن من المهم ملاحظة أنه من الصعب تقدير المدى الكامل لاستخدام المواد الكيميائية المفلورة في مستحضرات التجميل بسبب عدم وجود متطلبات صارمة لوضع العلامات في كلا البلدين.”

تعرف PFAS باسم “المواد الكيميائية الأبدية” لأنها لا تتحلل بشكل طبيعي ، مما يعني أنها يمكن أن تلوث المياه الجوفية لعقود.

وبصرف النظر عن مستحضرات التجميل ، أشارت الأبحاث السابقة إلى وجود هذه المواد الكيميائية في تجهيزات المطابخ غير اللاصقة والأقمشة المعالجة وأغلفة الوجبات السريعة.

وقال البروفيسور بيسلي: “هذه النتائج مثيرة للقلق بشكل خاص عندما تفكر في خطر التعرض للمستهلك جنباً إلى جنب مع حجم صناعة بمليارات الدولارات والتي توفر هذه المنتجات لملايين المستهلكين يومياً”.

وقد تم ربط PFAS بمجموعة من القضايا الصحية ، بما في ذلك سرطان الكلى وسرطان الخصية وارتفاع ضغط الدم وأمراض الغدة الدرقية وانخفاض الوزن عند الولادة والسمية المناعية لدى الأطفال.

وأضاف البروفيسور بيسلي: “هناك خطركبير على الأفراد، بحيث يتمّ تطبيق هذه المنتجات حول العينين والفم مع إمكانية الامتصاص من خلال الجلد أو في القناة المسيلة للدموع ، وكذلك الاستنشاق أو الابتلاع المحتمل.”