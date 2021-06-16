تلف الأعصاب.. الحرارة والتنميل والوخز أبرز العلامات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يشكو البعض من مشكلة الشعور بحرارة في القدمين يصاحبها تنميل ووخز وألم شديد، ما يشير بقوة إلى الإصابة بتلف الأعصاب، فما هي علاماته؟.

الشعور بحرارة أو سخونية القدمين ليس عارضا يميز تلف الأعصاب، كون هذا الالتهاب علامة مميزة عند الإصابة بأمراض أخرى مثل العدوى الجلدية أو الإجهاد والتعب، لكن إذا صاحبه أعراض أخرى فغالبا تكون المشكلة تلف الأعصاب أو ما يعرف علميا بـ"الاعتلال العصبي".

عموما يعتقد أن تلف الأعصاب من مضاعفات مرض السكري، لكن يمكن أن ينتج أيضا بعد التعرض لإصابة أو الخضوع لعملية جراحية.



فعندما تتعرض للإصابة أو تخضع لجراحة، فإن الأعصاب لم تعد تتلقى الإشارة من دماغك لنقل الإحساس، إذ إن في بعض الأحيان يمكن للأعصاب التي تضررت جزئيًا فقط أن تشفي نفسها.

وتتكون الأعصاب من ألياف تسمى "محاور عصبية"، وهي مغطاة بأنسجة تعمل كنوع من العزل. في بعض الأحيان بعد الإصابة تتلف الألياف فقط.

لكن في السيناريوهات الأكثر خطورة تتلف الألياف والأنسج، وفي بعض الحالات يتم قطع العصب تمامًا.

ما هو الاعتلال العصبي؟





يحدث الاعتلال العصبي المحيطي عندما تتلف الأعصاب خارج الدماغ والحبل الشوكي، ما يسبب الضعف والخدر والألم.

ويشعر معظم الناس باعتلال الأعصاب في أيديهم وأقدامهم، نتيجة ضعف الدورة الدموية التي تؤدي إلى إضعاف الأعصاب في هذه المناطق ما يؤدي إلى اعتلال الأعصاب، ومع ذلك يمكن أن يؤثر أيضًا على مناطق أخرى من الجسم.

وفقا لموقع Mayo Clinic، يرسل جهازك العصبي المحيطي معلومات من دماغك وحبلك الشوكي (الجهاز العصبي المركزي) إلى باقي أجزاء جسمك، كما ترسل الأعصاب المحيطية (في يديك وقدميك وأطراف أخرى) أيضًا معلومات إلى جهازك العصبي المركزي.

أسباب الاعتلال العصبي





يعاني الأشخاص من اعتلال الأعصاب بسبب تلف الأعصاب في أيديهم وأقدامهم، ويمكن أن يحدث تلف الأعصاب بسبب كل ما يلي:

- إصابات جراحية



- الالتهابات

- مشاكل التمثيل الغذائي

- أمراض الكلى

- أمراض الكبد

- الظروف الوراثية

- التعرض للسموم

- نقص فيتامين ب

- الأورام والعلاج الكيميائي

- اضطرابات نخاع العظام

- متلازمة الألم الناحي المركب

- استخدام الكحول المزمن

- مرض السكري





يعاني معظم الناس من اعتلال الأعصاب بسبب مرض السكري ويعرف بـ"الاعتلال العصبي السكري" ADVERTISEMENT.

وهو عبارة عن تلف في الأعصاب، ويحدث كإحدى مضاعفات مرض السكري، ويصاحبه بعض الأعراض مثل التنميل و قلة الشعور بالألم، والتغيرات بدرجة الحرارة خاصة بالقدم، وشعور بالحرقان في الأطراف، وألم عند المشي.

- فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز)

هو مرض من الأمراض التي يتم نقلها جنسياً، كما أنه ينتقل من الأم إلى الجنين عن طريق الرضاعة أو الولادة، والإصابة به تحدث عن طريق التعامل مع دم شخص مصاب به.

أيضا يحدث مرض الإيدز نتيجة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، الذي يدمر الجهاز المناعي تدريجياً، فيفقد الجسم القدرة على الدفاع عن نفسه ضد أنواع العدوى المختلفة.

أعراض الاعتلال العصبي





تلف الأعصاب يشبه الإحساس بوخز إبرة أو حرقان وسخونية شديدة في محيط الأعصاب الملتهبة، أيضا يشعر البعض بالألم مد وجزرًا طوال اليوم، وقد يبدأ تدريجيًا ويزداد سوءًا بمرور الوقت خاصةً إذا تُرك دون علاج.

وتشمل الأعراض الأكثر شيوعًا لاعتلال الأعصاب ما يلي:

- ظهور تدريجي للخدر (التنميل) أو الوخز أو الحرارة أو أي أحاسيس أخرى في قدميك ويديك، مع انتشار الإحساس إلى أعلى في ساقيك وذراعيك.

- ألم حاد أو وخز وخفقان أو حرقة في اليدين أو الذراعين أو الساقين أو القدمين.

- حساسية شديدة للمس.

- ألم أثناء الأنشطة التي لا ينبغي أن تسبب الألم، بما في ذلك ألم في قدميك عند تحميل الوزن عليها أو عندما تكون تحت بطانية.

- سقوط الأشياء التي تحملها بانتظام.

- ضعف العضلات، خاصة في ذراعيك أو ساقيك .

- الشعور وكأنك ترتدي قفازًا أو جوربًا ضيقًا.

- قد يجعل الاعتلال العصبي تحريك يديك وقدميك وأصابع يديك أو قدميك أمرًا صعبًا.

- إحساس بالطنين يشبه الصدمة الكهربائية الخفيفة

- يمكن أن يؤدي الاعتلال العصبي مع مرور الوقت إلى الشلل، خاصةً إذا كان يؤثر على الأعصاب الحركية.

إصلاح تلف الأعصاب والوقاية





وفقا لموقع jonathanshultsmd، يمكن في بعض الأحيان إصلاح الأعصاب التالفة خاصة إذا تم علاجها بسرعة بعد الإصابة، لذا يجب عدم الانتظار طويلاً لأن الأعصاب تصل أحيانًا إلى نقطة يتعذر إصلاحها.

علاج الاعتلال العصبي يبدأ باستكشاف الأطباء العصب أو الأعصاب التالفة وإزالة الأنسجة المصابة. بعد ذلك يمكنهم في كثير من الأحيان إعادة الاتصال حتى الأعصاب المقطوعة، طالما أن هناك ما يكفي من الأعصاب المتبقية لإعادة التوصيل دون جعلها ضيقة للغاية.

بمجرد إصلاح العصب، يمكنك عموما توقع عودة الإحساس تدريجيًا خلال فترة شهرين، إذ تتمتع الأعصاب بالقدرة على التعافي والتجدد حتى بعد تعرضها للتلف، بافتراض أنها قد تم إصلاحها بشكل صحيح.

أما للوقاية من الاعتلال العصبي، فإن الأطباء يوصون باتباع نظام غذائي صحي ومتوازن وجدول تمارين منتظم.

أيضًا يوصي الأطباء بتجنب العوامل التي قد تسبب تلف الأعصاب، بما في ذلك الحركات المتكررة.



