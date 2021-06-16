شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن ريجيم الخضراوات والفاكهة لإنقاص الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتوي الفواكه والخضراوات على تركيبة غذائية مفيدة للغاية، فهي منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالعناصر الغذائية الأساسية، مما يجعلها خيارًا غذائيًا مفضلاً فى رحلة الريجيم الخاصة بك.

تقليديا، كان يتم استهلاك الخضار دائمًا كجزء من وجبة صحية أو كاملة، ويتم تناول الفاكهة بين وجبات متوازنة جيدًا، ووفقا لتقرير موقع " timesofindia"، يحاول الناس تجربة نظام غذائي جديد للفواكه والخضراوات فقط، حيث يتخلون عن وجبات كاملة، ويختارون فقط تناول الفواكه والخضراوات بديلًا عنها، ويكتسب هذا الاتجاه زخمًا بسبب الحكايات الشخصية التي شاركها الأشخاص حول رحلة التخسيس الخاصة بهم على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، إذن ما الذي يحدث لجسمك حقًا عندما تتخلى عن الأطعمة الكاملة الأخرى؟

- لماذا تأكل الفاكهة والخضراوات؟

بسبب فوائدها، لا تساعد الفواكه والخضراوات في إنقاص الوزن فحسب، بل إنها أيضًا معيار لأسلوب حياة صحي ومتوازن، لطالما كانت جزءًا من النظام الغذائي للرياضيين وكمال الأجسام بسبب قيمتها الغذائية، نشأ النظام الغذائي للفاكهة والخضراوات فقط كمجموعة فرعية من النبات النباتي الخام ، حيث يتم استهلاك الأطعمة في حالتها الطبيعية، ويشمل هذا النظام الغذائي أيضًا تناول المكسرات والبذور، بصرف النظر عن السماح للنباتيين باستكشاف المزيد من الخيارات، تم ربط النظام الغذائي للفواكه والخضراوات بالعديد من الفوائد الصحية.

- فوائد النظام الغذائي الغنى بالفاكهة والخضراوات

يبدو أن الفواكه والخضراوات تقدم أكثر من مجرد إنقاص الوزن أكثر فعالية، فقد أظهروا أنها تقلل مستويات الكوليسترول وضغط الدم ، وتعزز صحة الأوعية الدموية وجهاز المناعة، علاوة على ذلك ، فهي تحتوي على مضادات الأكسدة التي قد تقلل من تلف الحمض النووي ، وبالتالي تقلل من خطر الإصابة بالسرطان.

احذر من خطورة الاعتماد على الخضراوات والفاكهة كثيرا

في حين أن مثل هذا النظام الغذائي عادة ما يتم اتباعه لفقدان الوزن، إلا أنه ضار للجسم حيث لا يوجد مصدر آخر للتغذية وهذا يؤدي إلى فقدان الوزن بشكل غير صحي، حيث يفقد المرء أيضًا كتلة العضلات وقوتها.

سيكون هناك نقص أو اختلال في المغذيات الكبيرة ، حيث إن الفواكه والخضراوات لا تحتوي على الدهون والبروتينات الضرورية للجسم، سيؤدي تناول السعرات الحرارية المنخفضة تدريجياً إلى انخفاض كبير في مستويات الطاقة ، مما يجعل من الصعب القيام بالأنشطة اليومية.

تفتقر الفواكه والخضراوات إلى العناصر الغذائية المهمة الأخرى مثل الكالسيوم والزنك ودهون أوميجا 3 وأوميجا 6، نظرًا لأن الأطعمة النيئة غنية بالألياف ، فإن مثل هذا النظام الغذائي قد يؤدي إلى تناول جرعة زائدة من الألياف ، مما قد يؤدي إلى الغازات أو الانتفاخ.

لذا حاول دمج الفواكه والخضراوات كجزء من خطة نظام غذائي متوازن للتخسيس، ولا تعتمد فقط على الأطعمة النيئة لأنها ستكون ضارة بالجسم على المدى الطويل، وإذا كنت ترغب في التخلص من السموم وتطهير جسمك، فعليك اتباع هذا النظام الغذائي لمدة 3 أيام على الأكثر.