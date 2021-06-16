شكرا لقرائتكم خبر عن «سعود الطبية» توضح أبرز أعراض «الحكة المزمنة» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت مدينة الملك سعود الطبية، عن أبرز أعراض الحكة المزمنة، كما أوضحت متى يتطلب على المصاب بها مراجعة الطبيب.

وقالت سعود الطبية عبر منشور توعوي على حسابها بتويتر، أن الحكة المزمنة هي شعور غير مريح بالتهيج ويولد الرغبة بالهرش، ويشيع بين البالغين الأكبر سناً وتتحول البشرة إلى أكثر جفافاً مع تقدم السن.

وأوضحت أن أبرز أعراض الحكة المزمنة هي :

– الاحمرار

– جفاف أو تشقق الجلد

– الجلد السميك أو الخشن

– نتوءات أو بقع أو بثور

كما أشارت إلى الحالات التي تتطلب مراجعة الطبيب كالتالي :

– عند استمرار الحكة لأكثر من أسبوعين.

– إذا كانت الحكة حادة.

– مصاحبة الحكة علامات وأعراض أخرى.

– إن ظهرت الحكة فجأة.

– إذا كانت تؤثر على جسمك بأكمله.

– استمرار الحالة لثلاثة اشهر رغم العلاج.