القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قد لا يظهر الحمل في تحليل الدم وهذا يرجع إلى العديد من العوامل التي تؤثر على التحليل، حيث تتعدد أسباب عدم ظهور الحمل في تحليل الدم.

أسباب عدم ظهور الحمل في تحليل الدم

التحليل المبكر

قد يتم إجراء تحليل الحمل في وقت مبكر مما يؤدي إلى إظهار النتيجة "سلبية" رغم توقف الدورة الشهرية، وهذا يكون بسبب أن تركيز هرمون الحمل في الدم مازال منخفضا، وفي هذه الحالة يجب إجراء تحليل دم آخر للحمل بعد عدة أيام للتأكد من الحمل.

عدم وجود حمل

قد تلاحظ المرأة أن الدورة الشهرية قد تأخرت لوقت طويل وتعتقد بوجود حمل، وعند إجراء التحليل يُظهر نتيجة سلبية وعدم وجود حمل، ويكون هذا بسبب عدم انتظام الدورة الشهرية أو وجود اضطرابات في الهرمونات، أو بسبب وجود اختلال في عملية التبويض.

الحمل خارج الرحم

من أسباب عدم ظهور الحمل في تحليل الدم هو وجود حمل خارج الرحم، وقد أشارت الدراسات وفق ما ذكره موقع "webmd" إلى أن نسبة 3% فقط من النساء قد يعانين من الحمل خارج الرحم وهذا النوع من الحمل لا يتم إثباته في تحليل الدم النوعي ولكن من الممكن أن يتم اكتشافه بتحليل الدم الرقمي.





أسباب عدم ظهور هرمون الحمل في تحليل الدم

حدوث اضطرابات في الدورة الشهرية وعدم انتظامها.

نقص بعض العناصر الغذائية، وضعف هرمون الحمل.

وجود اضطرابات في الغدة الدرقية.

الإصابة بالأورام السرطانية وخاصة في الثدي.

وجود أمراض متعلقة بالمسالك البولية.

الإصابة بالأمراض القلبية التي تؤثر على ظهور هرمون الحمل.

الإصابة بالتكيس في المبايض.

إذا كانت المرأة تعاني من السمنة والزيادة في الوزن.

قلة البروتين أثناء الحمل تقود لمشاكل في الكلى لدى المواليد





أنواع تحليل الدم للحمل

تحليل الدم النوعي (Quantitative HCG)

يعتمد هذا النوع من التحليل على وجود هرمون الحمل HCG في الدم من عدم وجوده، وتظهر نتيجة الدم إيجابية عندما يكون التركيز لهرمون الحمل في الدم حوالي 2.1 مللي وحدة دولية، على العكس من تحليل البول للحمل والذي يحتاج إلى تركيز من 20 إلى 50 مللي وحدة دولية، وعادة ما يظهر تحليل الدم إيجابيا للحمل بعد 8 أيام من حدوث الحمل.

تحليل الدم الرقمي (Quantitative B-HCG)

وهو تحليل للدم لإظهار نسبة هرمون الحمل HCG في الدم، وقد يساعد في التعرف على بعض المشكلات التي تحدث في الحمل ومنها الحمل خارج الرحم، والحمل العنقودي، والحمل في توأم، كما أنه يكشف الإصابة بالأورام السرطانية التي تصيب الرحم.