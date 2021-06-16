"إيكيا" عملاق الأثاث الأوروبي يحول ديكور المنزل لـ"مكبرات صوت"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدأت شركة "إيكيا" عملاق الأثاث الأوروبي، تنفيذ خططها لإنتاج مكبرات صوت، تتوافق بشكل طبيعي مع ديكور المنزل.

وقدمت شركتي"Ikea"، و"Sonos" رسميًا أحدث منتج في خط Symfonisk الخاص بهما، وهو مكبر الصوت على شكل إطار صورة الذي تبلغ تكلفته 199 دولارا.

مصباح طاولة

وسيكون مكبر الصوت على شكل إطار صورة الداعم للشبكة اللاسلكية متاحًا للشراء بدءًا من 15 يوليو/تموز المقبل.

كما تخطط شركة "إيكيا"، وهي أكبر شركة بيع وتصميم الأثاث في العالم منذ عام 2008، لإنتاج مكبر صوت على شكل مصباح طاولة سوف تعلن عنه عندما تنتهي من تصميمه، حسب البوابة العربية للتقنية " aitnews".

قطعة فنية

وعلى الرغم من أن مكبر الصوت يسمى إطار صورة، إلا أنه لا يمكنك تخصيصه بصورك الخاصة، وهو مجرد قطعة فنية.

ويمكن إزالة الرسم الأمامي، والكشف عن مكبرات الصوت الموجودة خلفه، واستبداله بألوان وتصميمات أخرى.

وتتوفر عدة أنماط من الفنانة جينيفر إدريزي. ولكن الخيارات ستختلف حسب السوق.

وتأتي لوحتان فنيتان إضافيتين بعد شهر مقابل 20 دولار لكل منهما.

ويمكن توجيه كابل الطاقة في عدة اتجاهات اعتمادًا على مكان أقرب منفذ لك، وقد قامت ايكيا أيضًا بتضمين منطقة لإدارة الأسلاك في الجزء الخلفي من الإطار.

كما يمكنك أيضًا وضع مكبر الصوت على الأرض مع وجود أقدام مضمنة. وهناك مكان لإخفاء الأقدام عندما لا يكونون قيد الاستخدام أيضًا.

وتهدف هذه الأقدام إلى توفير الاستقرار وتقليل الاهتزاز.

مواصفات المكبر

قالت "Sonos: إن التحدي في تصميم هذا التعاون الأخير كان إنشاء صوت يملأ الغرفة في منتج يتم وضعه بشكل مختلف عن العديد من مكبرات الصوت التقليدية، ولكن عمق إطار الصورة ساعد.

كما قامت الشركة ببناء دليل موجي لتوجيه الصوت في جميع أنحاء الغرفة.

ويمكن إقران مكبري صوت معًا للحصول على صوت ستريو.

وتوجد عناصر التحكم في الجزء الخلفي من الجانب الأيسر للإطار، مع استخدام أيقونات "ايكيا" و "Sonos" كمؤشر مرئي لمكان الشعور بهما.

وستتمكن من التحكم في الجهاز باستخدام تطبيق "Sonos "مثل أي جهاز آخر في النظام البيئي الصوتي المتعدد الغرف للشركة، كما تم تضمين دعم AirPlay 2 وSpotify Connect.