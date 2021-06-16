"خلافات كبيرة".. فرنسا تعلق على محادثات إيران النووية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الخارجية الفرنسية، الأربعاء، إن خلافات كبيرة ما زالت قائمة في محادثات فيينا التي تستهدف إحياء الاتفاق النووي مع إيران الموقع عام 2015.

وقالت أنييس فون دير مول، المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، في بيان، إنه "لا بد من اتخاذ قرارات شجاعة سريعا لأن الوقت ليس في صالح أحد".



وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، إن إحياء الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015 يجب أن ينتظر لحين تشكيل حكومة إيرانية جديدة.

وأوضح جروسي في مقابلة مع صحيفة "لا ريبوبليكا" ردا على سؤال عن المرحلة التي وصلت إليها المحادثات بشأن إحياء الاتفاق، وقال: "الكل يعرف أنه، عند هذه النقطة، سيكون من الضروري انتظار الحكومة الإيرانية الجديدة".

والسبت الماضي، بدأت الجولة السادسة من المفاوضات النووية بين إيران ومجموعة 4+1 مع حضور غير مباشر للولايات المتحدة الأمريكية.



وتصر إيران على رفع العقوبات مقابل عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي، فيما تتواصل المفاوضات النووية في العاصمة فيينا بهدف التوصل إلى تفاهم يعيد العمل بالاتفاق.