صحة ورشاقة

سفير الإمارات يؤكد حرص بلاده على توطيد التعاون مع الكويت

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد مطر حامد النيادي، سفير الإمارات لدى دولة الكويت، حرص بلاده على توطيد أواصر التعاون المشترك، والارتقاء بالعلاقات مع الكويت.

وقال السفير الإماراتي لدى دولة الكويت، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، إن "الإمارات حريصة على توطيد أواصر التعاون المشترك، والارتقاء بالعلاقات مع دولة الكويت بما يحقق طموحات قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين".

وجاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع السفير الإماراتي والدكتور مشعان محمد العتيبي وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية بدولة الكويت، والذي أشاد بالعلاقات الثنائية الوطيدة والتعاون البناء على الأصعدة كافة.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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