شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تحليل الخلايا الليمفاوية ولماذا يطلبه طبيبك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فحص الخلايا الليمفاوية التائية والبائية B وT من التحاليل الهامة التي يطلبها طبيبك، وهو تحليل دم لتحديد كمية الخلايا T و B (الخلايا الليمفاوية) في الدم، ويساعد هذا التحليل في معرفة سبب ضعف المناعة فى الجسم، وفقاً لموقع " mountsinai".

كيف يتم إجراء تحاليل الخلايا الليمفاوية؟

يمكن الحصول على الدم عن طريق عينة من الشعيرات الدموية (وخز الإصبع أو وخز الكعب عند الرضع).

بعد سحب الدم، يمر بعملية من خطوتين.

أولاً، يتم فصل الخلايا الليمفاوية عن أجزاء الدم الأخرى

بمجرد فصل الخلايا، تتم إضافة المعرفات للتمييز بين الخلايا التائية والخلايا البائية.

كيف تستعد لفحوصات الخلايا الليمفاوية؟

أخبر طبيبك إذا كان لديك أي مما يلي، والذي قد يؤثر على عدد الخلايا التائية والخلايا البائية لديك:

-العلاج الكيميائي

-فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز

-علاج إشعاعي

-عدوى حديثة أو حالية

-العلاج بالستيرويد

-إجهاد

-جراحة

لماذا يتم إجراء فحص الخلايا الليمفاوية؟

قد يطلب طبيبك هذا الاختبار إذا كان لديك علامات لأمراض معينة تضعف جهاز المناعة، يمكن استخدامه أيضًا للتمييز بين الأمراض السرطانية وغير السرطانية، وخاصة السرطانات التي تشمل الدم ونخاع العظام.

يمكن أيضًا استخدام الاختبار لتحديد مدى نجاح العلاج لحالات معينة.

ماذا تعني النتائج غير الطبيعية لفحص الخلايا الليمفاوية

تشير أعداد الخلايا التائية والبائية غير الطبيعية إلى وجود مرض محتمل هناك حاجة إلى مزيد من الاختبارات لتأكيد التشخيص.

قد يكون زيادة عدد الخلايا التائية ناتجًا عن:

- سرطان خلايا الدم البيضاء يسمى الأرومة اللمفاوية (ابيضاض الدم الليمفاوي الحاد)

- سرطان خلايا الدم البيضاء يسمى الخلايا الليمفاوية (ابيضاض الدم الليمفاوي المزمن)

- عدوى فيروسية تسمى كريات الدم البيضاء المعدية

- سرطان الدم الذي يبدأ في خلايا البلازما في نخاع العظام (المايلوما المتعددة)

- مرض الزهري، من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي

- داء المقوسات ، عدوى ناجمة عن طفيلي

- مرض الدرن

قد يكون سبب زيادة عدد الخلايا البائية:

- سرطان الدم الليمفاوي المزمن

- المايلوما المتعددة

قد يرجع انخفاض عدد الخلايا التائية إلى:

- مرض نقص الخلايا التائية الخلقي ، مثل متلازمة نزلوف أو متلازمة دي جورج أو متلازمة ويسكوت ألدريتش

- حالات نقص الخلايا التائية المكتسبة ، مثل عدوى فيروس العوز المناعي البشري أو عدوى HTLV-1

- اضطرابات تكاثر الخلايا البائية ، مثل ابيضاض الدم الليمفاوي المزمن أو والدنستروم ماكروغلوبولين الدم.

قد يرجع انخفاض عدد الخلايا البائية إلى:

فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز

سرطان الدم الليمفاوي الحاد

اضطرابات نقص المناعة