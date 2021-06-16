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شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يساعدك الريجيم المائى فى إنقاص الوزن؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ريجيم الماء من أنواع الريجيم الأكثر شعبية والتى يتداولها الناس بكثرة فى السنوات الأخيرة، ولكن لا يزال الباحثون غير متأكدين من السبب الذي يجعل شرب المزيد من الماء يساعد الشخص على إنقاص الوزن، إلا أن العديد من الدراسات الأمريكية تظهر الارتباط الإيجابي بين زيادة استهلاك المياه وفقدان الوزن، فى التقرير التالى نرصد ستة أسباب تجعل ريجيم الماء يساعد في إنقاص الوزن، وفقا لما نشر من موقع medicalnewstoday
1. الماء مثبط طبيعي للشهية
عندما تشعر المعدة بأنها ممتلئة، فإنها ترسل إشارات إلى الدماغ للتوقف عن الأكل، يمكن أن يساعد الماء على شغل حيز في المعدة، مما يؤدي إلى الشعور بالامتلاء والتقليل من تناول الطعام والشعور بالجوع، كما أيضا يساعد شرب كوب من الماء قبل تناول شيء ما على الحد من تناول الوجبات الخفيفة غير الضرورية.
رجيم الماء
2. الماء يزيد من حرق السعرات الحرارية
تشير بعض الأبحاث إلى أن شرب الماء يمكن أن يساعد في حرق السعرات الحرارية، قد يزيد الماء أيضًا بشكل مؤقت من إنفاق الجسم على الطاقة أثناء الراحة، أو عدد السعرات الحرارية، قد يؤدي شرب الماء البارد إلى تعزيز فوائد الماء في حرق السعرات الحرارية، لأن الجسم ينفق الطاقة أو السعرات الحرارية ، عن طريق تسخين الماء من أجل الهضم.
رجيم الماء
3. الماء يساعد على إزالة الفضلات من الجسم
يساعد الماء على طرد السموم والفضلات من الجسم بينما يحتفظ العضو بالمغذيات الأساسية والشوارد عندما يصاب الجسم بالجفاف، تحتفظ الكلى بالسوائل، يمكن أن يؤدي الجفاف أيضًا إلى براز صلب والإصابة بالإمساك، كما يساعد الماء الجسم على التعافي من مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإسهال وعسر الهضم.
4. شرب الماء يمكن أن يقلل من إجمالي السعرات الحرارية
قد يكون لاستبدال بعض المشروبات عالية السعرات الحرارية يوميًا بالماء أو غيره من المشروبات الخالية من السعرات الحرارية ، مثل شاي الأعشاب ، فوائد طويلة الأمد لفقدان الوزن، حيث وجدت دراسة أجريت عام 2012 أن استبدال مشروبين أو أكثر من المشروبات عالية السعرات الحرارية بالمشروبات غير المحتوية على سعرات حرارية كل يوم لمدة 6 أشهر أدى إلى فقدان الوزن بمعدل يتراوح بين 2 و 2.5 % في مجموعة من الإناث المصابات بالسمنة.
رجيم الماء
5. الماء ضروري لحرق الدهون
بدون الماء، لا يستطيع الجسم استقلاب الدهون أو الكربوهيدرات المخزنة بشكل صحيح، شرب كمية كافية من الماء ضروري لحرق الدهون فى الطعام والمشروبات، وكذلك الدهون المخزنة بالجسم، حيث وجدت دراسة بالصحة العامة من عام 2016 أن زيادة تناول الماء أدت إلى زيادة تحلل الدهون وفقدان الوزن.
رجيم الماء
6. الماء يساعد في التدريبات
تعتبر التمارين من أهم مكونات أي خطة لخسارة الوزن، يساعد الماء العضلات والأنسجة الضامة والمفاصل على التحرك بشكل صحيح، كما أنه يساعد الرئتين والقلب والأعضاء الأخرى على العمل بفعالية لأنها تزيد من نشاطها أثناء التمرين.