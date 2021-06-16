شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يساعدك الريجيم المائى فى إنقاص الوزن؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ريجيم الماء من أنواع الريجيم الأكثر شعبية والتى يتداولها الناس بكثرة فى السنوات الأخيرة، ولكن لا يزال الباحثون غير متأكدين من السبب الذي يجعل شرب المزيد من الماء يساعد الشخص على إنقاص الوزن، إلا أن العديد من الدراسات الأمريكية تظهر الارتباط الإيجابي بين زيادة استهلاك المياه وفقدان الوزن، فى التقرير التالى نرصد ستة أسباب تجعل ريجيم الماء يساعد في إنقاص الوزن، وفقا لما نشر من موقع medicalnewstoday

1. الماء مثبط طبيعي للشهية

عندما تشعر المعدة بأنها ممتلئة، فإنها ترسل إشارات إلى الدماغ للتوقف عن الأكل، يمكن أن يساعد الماء على شغل حيز في المعدة، مما يؤدي إلى الشعور بالامتلاء والتقليل من تناول الطعام والشعور بالجوع، كما أيضا يساعد شرب كوب من الماء قبل تناول شيء ما على الحد من تناول الوجبات الخفيفة غير الضرورية.



رجيم الماء